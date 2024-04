Le secrétaire d'État à l'armée de l'air, Frank Kendall, s'apprête à voler à bord d'un avion de combat F-16 nouvellement configuré et piloté par intelligence artificielle (IA). S'exprimant devant les sénateurs américains, M. Kendall a déclaré qu'il s'était porté volontaire pour être passager, car il voulait voir par lui-même comment l'avion contrôlé par l'IA se comportait dans les airs.Il sera accompagné d'un pilote qualifié, mais tous deux "" le F-16 faire la démonstration de ses capacités autonomes. "", a fait remarquer M. Kendall.L'essai en vol tant attendu aura lieu dans le courant de l'année.L'essai programmé de l'avion piloté par l'IA s'inscrit dans le cadre d'une initiative militaire américaine plus vaste, le programme Collaborative Combat Aircraft (CCA). Cette initiative, d'un montant de 6 milliards de dollars, vise à développer une flotte de 1 000 drones dotés d'une intelligence artificielle et destinés à opérer aux côtés d'avions à réaction pilotés par l'homme. Ces "ailiers fidèles" couvriront les avions de guerre les plus sophistiqués de l'US Air Force et joueront le rôle d'éclaireurs ou de centres de communication.Le coût de chaque drone est estimé entre 10 et 20 millions de dollars, soit beaucoup moins que les avions traditionnels. Il pourrait également être plus intelligent, plus efficace et capable d'effectuer des manœuvres plus risquées que les avions existants. Les produits du projet CCA devraient être opérationnels d'ici 2028.: Le secrétaire de l'armée de l'air, Frank Kendall, au Sénat américainQuel est votre avis sur le sujet ?