Réussites de l'année précédente : entre informatique en cloud et expansion financière

Derrière les chiffres : les pratiques contestées d'Amazon mises en lumière

Le PDG exprime également son optimisme quant à l'avenir de l'entreprise, en mettant en avant la vision à long terme d'Amazon axée sur l'amélioration continue de l'expérience client et l'innovation dans tous les aspects de ses activités. En particulier, il souligne l'importance croissante de la technologie GenAI, affirmant qu'elle pourrait surpasser l'importance du cloud et de l'Internet, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'avenir de l'entreprise.Dans le domaine de l'IA générative, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées à Amazon SageMaker pour faciliter la création de nouveaux modèles de base ("FM"), tandis qu'Amazon Bedrock a été lancé pour permettre aux entreprises d'exploiter les FM existants pour développer des applications GenAI. Enfin, l'assistant de codage Amazon Q a été déployé, salué comme le plus performant du marché, suscitant un fort intérêt de la part des clients et une croissance significative de nos offres GenAI.Pour cela, Amazon dispose de Bedrock, qu'il a annoncé au début de l'année 2023. Selon Jassy, le service a gagné des dizaines de milliers d'utilisateurs au cours de l'année qui a suivi son lancement. Le fait qu'Amazon distribue 500 000 dollars de crédits à tous ceux qui veulent jouer avec des modèles pré-entraînés n'est probablement pas un mal. L'idée de personnaliser et de construire des applications à l'aide d'un ou plusieurs grands modèles de langage (LLM) a suscité beaucoup d'intérêt ces derniers temps.Lors de son discours d'ouverture cette semaine à Intel Vision, le PDG Pat Gelsinger a parlé de l' utilisation de technologies telles que la génération augmentée de recherche (RAG) pour rendre les modèles généraux, comme Llama2, conscients du contexte en les connectant à des bases de données vectorielles contenant des informations pertinentes.Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a également fait l'éloge de la RAG, qu'il considère comme l'une des technologies clés nécessaires pour mettre les applications d'IA générative à la portée des entreprises. Amazon, pour sa part, a noué des partenariats étroits avec des start-ups spécialisées dans l'IA, notamment en investissant 4 milliards de dollars dans Anthropic, le concepteur de modèles à l'origine de Claude.L'an dernier, à cette même période, Andy Jassy a partagé son enthousiasme et son optimisme quant à l'avenir d'Amazon. Aujourd'hui, cs sentiments sont encore plus forts. Ils sont motivés par plusieurs facteurs, notamment les avancées réalisées en matière de résultats financiers et d'expérience client, ainsi que la poursuite de l'innovation.En 2023, le chiffre d'affaires global d'Amazon a progressé de 12 % par rapport à l'année précédente, passant de 514 milliards à 575 milliards de dollars. Par région, le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord a augmenté de 12 % en glissement annuel, passant de 316 milliards à 353 milliards de dollars, tandis que celui de l'international a augmenté de 11 % en glissement annuel, passant de 118 milliards à 131 milliards de dollars, et le chiffre d'affaires d'AWS a augmenté de 13 % en glissement annuel, passant de 80 milliards à 91 milliards de dollars.Parallèlement, le résultat opérationnel et le flux de trésorerie disponible ("FCF") d'Amazon ont nettement progressé. Le bénéfice opérationnel en 2023 a augmenté de 201 % en glissement annuel, passant de 12,2 milliards de dollars (avec une marge opérationnelle de 2,4 %) à 36,9 milliards de dollars (avec une marge opérationnelle de 6,4 %). Le FCF sur douze mois ajusté pour les contrats de location-financement s'est amélioré, passant de -12,8 milliards de dollars en 2022 à 35,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 48,3 milliards de dollars.« Bien que nous ayons réalisé des avancées significatives sur le plan financier, ce qui nous réjouit le plus, c'est l'amélioration continue de l'expérience client dans toutes nos activités. Dans nos magasins, les clients ont accueilli favorablement notre engagement constant envers le choix, le prix et la commodité. Nous continuons à proposer la plus large gamme de produits au détail, avec des centaines de millions d'articles disponibles, des dizaines de millions ajoutés rien que l'année dernière, et plusieurs marques prestigieuses qui rejoignent Amazon (comme Coach, Victoria's Secret, Pit Viper, Martha Stewart, Clinique, Lancôme, et Urban Decay). », déclare Andy Jassy.Amazon continue également à améliorer les délais de livraison, battant plusieurs records d'entreprise. En 2023, Amazon a réalisé ses livraisons Prime les plus rapides à ce jour, avec plus de 7 milliards d'articles livrés le jour même ou le lendemain, dont plus de 4 milliards aux États-Unis et plus de 2 milliards en Europe. Cette rapidité de livraison incite davantage de clients à choisir Amazon pour leurs achats, entraînant une croissance significative de leur activité de produits de consommation courante (plus de 20 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2023).Les efforts de régionalisation ont également réduit les distances de transport, contribuant ainsi à la baisse des coûts de service. En 2023, pour la première fois depuis 2018, Amazon a réduit son coût de service par unité au niveau mondial. Aux États-Unis, le coût de service a diminué de plus de 0,45 dollar par unité en glissement annuel. Cette diminution des coûts permet d'investir dans l'amélioration de la vitesse et de proposer plus de choix à des prix de vente moyens plus bas, ce qui rend Amazon plus attrayants pour les acheteurs potentiels.À l'échelle mondiale, Amazon observe une évolution prometteuse dans ses marchés établis ainsi que dans ses marchés émergents tels que l'Inde, le Brésil, l'Australie, le Mexique, le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. Ces marchés continuent d'augmenter leur offre de produits et de se rapprocher de la rentabilité. Le Mexique a atteint la rentabilité au cours du quatrième trimestre 2023, devenant ainsi la dernière zone internationale de magasins d'Amazon à être rentable.En parallèle de son activité de magasins, la progression de la publicité d'Amazon reste robuste, avec une croissance de 24 % en glissement annuel, passant de 38 milliards à 47 milliards de dollars en 2023, principalement grâce à nos annonces sponsorisées. Amazon a récemment lancé Sponsored TV, une solution en libre-service permettant aux marques de créer des campagnes pouvant être diffusées sur plus de 30 services de télévision en continu, dont Amazon Freevee et Twitch, sans dépenses minimales. De plus, elle a étendu son offre de streaming TV en introduisant des publicités dans les émissions et les films Prime Video, touchant ainsi plus de 200 millions de téléspectateurs mensuels dans ses programmes les plus populaires.La présentation d'Andy Jassy aux actionnaires d'Amazon, vantant les succès financiers et opérationnels de l'entreprise, soulève un certain nombre de préoccupations profondes qui nécessitent une critique approfondie. Tout d'abord, bien que les chiffres de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices soient impressionnants, ils masquent souvent les réalités moins reluisantes des pratiques commerciales d'Amazon.L'entreprise a été critiquée à maintes reprises pour ses pratiques monopolistiques, son traitement des travailleurs et son impact environnemental massif. Des enquêtes révèlent des conditions de travail déplorables dans les entrepôts, avec des allégations de pressions excessives sur les employés pour atteindre des quotas de productivité, ainsi que des cas de travailleurs sous-payés et exploités dans la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Amazon. Ces conditions témoignent d'un mépris flagrant pour les droits des travailleurs et l'éthique commerciale.De plus, alors que l'accent est mis sur la rapidité de la livraison et la diversification des services, il est impératif de reconnaître les coûts environnementaux considérables associés à ces activités. La promesse de la livraison en un jour ouvrable a un impact écologique majeur, contribuant à l'augmentation des émissions de carbone et à l'exploitation des ressources naturelles. Amazon doit être tenu responsable de son empreinte carbone croissante et encourager des pratiques durables tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.En ce qui concerne la vision à long terme d'Amazon, axée sur l'expérience client et l'innovation, elle est souvent éclipsée par les préoccupations croissantes concernant l'utilisation éthique des technologies émergentes. La technologie GenAI, dont Jassy fait la promotion, soulève des inquiétudes majeures en matière de confidentialité des données, de discrimination algorithmique et de contrôle accru de la vie privée des individus. Amazon a déjà été critiquée pour son utilisation abusive des données des utilisateurs et son manque de transparence en matière de confidentialité. La promotion de technologies potentiellement intrusives soulève des drapeaux rouges quant à la protection des droits des individus dans le monde numérique en constante évolution.La présentation d'Andy Jassy offre une vision unilatérale des succès d'Amazon, occultant les réalités troublantes de ses pratiques commerciales et les préoccupations éthiques entourant son expansion. Une critique rigoureuse est nécessaire pour mettre en lumière ces problèmes et exiger des changements significatifs afin de garantir que l'avenir d'Amazon soit véritablement durable, éthique et socialement responsable.Source : Amazon Quel est votre avis surle sujet ?Comment Amazon peut-elle répondre aux critiques concernant ses pratiques monopolistiques et son traitement controversé des travailleurs dans ses entrepôts et sa chaîne d'approvisionnement mondiale ?Peut-on s'attendre à ce qu'Amazon assure que ses technologies émergentes, telles que la GenAI, respectent les droits des individus et préservent leur vie privée ?