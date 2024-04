Le trafic de ChatGPT a diminué après l'été 2023, mais il a commencé à atteindre un pic en octobre et il est actuellement de 33 % en glissement annuel. OpenAI a également introduit de nombreux GPT personnalisés à l'automne 2023, créant un trafic d'environ 56,5 millions de visites en mars 2024. Une augmentation de 3 % a été observée par rapport à février 2024, les GPT tiers ayant enregistré 50,5 millions de visites en mars, soit une augmentation de 68 % par rapport à novembre 2024.Parmi toutes les plateformes d'IA, ChatGPT est le plus grand chatbot d'IA créé sur une plateforme complètement distincte. Microsoft et Google ne sont pas inclus dans le classement car ces deux plateformes intègrent l'IA de manière différente.ChatGPT a vu son trafic augmenter de 13 % d'un mois sur l'autre, mais ce chiffre reste inférieur à celui d'autres plateformes comme Claude d'Anthropic, qui a vu son trafic augmenter de 161 % sur la même période. Cette augmentation du trafic a été fortement influencée par la sortie de Claude 3.Le trafic de Gemini de Google a augmenté de 37 % d'un mois sur l'autre avec 433,5 millions de visites, mais lors de la sortie de Bard, Google n'a enregistré que 30,6 millions de visites.Character AI a enregistré une augmentation du trafic de 19 % en moyenne et de 99 % en glissement annuel, avec 213 millions de visites en mars 2024.Perplexity, un moteur de recherche alimenté par l'IA, a vu son trafic augmenter de 24 % par rapport au mois précédent et de 288 % par rapport à l'année précédente, avec 61,5 millions de visites en mars 2024.SimilarWebQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces estimations de SimilaWeb crédibles ou pertinentes ?