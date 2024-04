Un mécanisme de signalement devrait être mis en place pour les incidents lorsque l'intelligence artificielle (IA) tourne mal, comme c'est le cas pour les accidents d'avion, a déclaré un ancien membre du conseil d'administration d'OpenAI. Helen Toner, directrice du Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l'université de Georgetown, a tenu ces propos lors d'une conférence TED.Mme Toner a démissionné d'OpenAI l'année dernière après avoir soutenu l'éviction du PDG de la société, Sam Altman, qui a été annulée par la suite. Avant cela, M. Altman avait tenté de la faire exclure du conseil d'administration après qu'elle eut cosigné un article critiquant les pratiques d'OpenAI en matière de sécurité.Lors de sa conférence TED, Mme Toner a déclaré que les entreprises d'IA devraient être tenues de "". M. Toner a également déclaré que ces informations à partager avec le public devraient faire l'objet d'un audit, de sorte que les entreprises d'IA ne soient pas les seules à vérifier les informations qu'elles fournissent.Un exemple de cas où la technologie pourrait mal tourner serait son utilisation dans une cyber-attaque basée sur l'IA. Mme Toner a déclaré qu'elle travaillait depuis huit ans sur les questions de politique et de gouvernance liées à l'IA et qu'elle avait pu observer de l'intérieur la manière dont le gouvernement et l'industrie s'efforçaient de gérer la technologie, ajoutant : "".Dans une interview en juin 2023, Mme. Toner a déclaré que les acteurs du secteur se demandaient s'il fallait créer une nouvelle agence de régulation axée spécifiquement sur l'IA. "" a déclaré Mme. Toner.Autre évolution récente dans ce domaine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont uni leurs forces au début du mois d'avril pour mettre au point des tests de sécurité pour l'IA avancée. L'accord vise à aligner les approches scientifiques des deux pays et à accélérer le développement de méthodes d'évaluation robustes pour les modèles, les systèmes et les agents d'IA.: Helen Toner, ancien membre du conseil d'administration d'OpenAI, lors d'une intervention à la conférence TED de VancouverPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?