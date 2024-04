L'intelligence artificielle GPT-4 d'OpenAI peut exploiter de manière autonome les vulnérabilités dans les systèmes du monde réel en lisant les avis de sécurité décrivant les failles

Dans un article récemment publié, quatre informaticiens de l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign (UIUC) - Richard Fang, Rohan Bindu, Akul Gupta et Daniel Kang - rapportent que le grand modèle de langage (LLM) GPT-4 d'OpenAI peut exploiter de manière autonome des vulnérabilités dans des systèmes réels s'il reçoit un avis CVE décrivant la faille.", expliquent les auteurs basés aux États-Unis dans leur article. "Les travaux des chercheurs s'appuient sur des résultats antérieurs montrant que les LLM peuvent être utilisés pour automatiser des attaques contre des sites web dans un environnement sandbox. Selon Daniel Kang, professeur adjoint à l'UIUC, GPT-4 "".Les chercheurs ont écrit que "Kang et ses collègues ont calculé le coût d'une attaque réussie par un agent LLM et sont arrivés à un chiffre de 8,80 dollars par exploit.Les LLM sont de plus en plus puissants, tant dans leurs utilisations bénignes que malveillantes. Avec l'augmentation des capacités, les chercheurs s'intéressent de plus en plus à leur capacité à exploiter les vulnérabilités en matière de cybersécurité. En particulier, des travaux récents ont mené des études préliminaires sur la capacité des agents LLM à pirater des sites web de manière autonome.Toutefois, ces études se limitent à des vulnérabilités simples. Dans cette étude, les chercheurs montrent que les agents LLM peuvent exploiter de manière autonome des vulnérabilités d'un jour dans des systèmes du monde réel. Pour ce faire, ils ont collecté un ensemble de données de 15 vulnérabilités d'un jour qui comprennent celles classées comme critiques dans la description du CVE.Lorsqu'il reçoit la description CVE, GPT-4 est capable d'exploiter 87 % de ces vulnérabilités, contre 0 % pour tous les autres modèles testés (GPT-3.5, LLMs open-source) et les scanners de vulnérabilités open-source (ZAP et Metasploit). Heureusement, l'agent GPT-4 a besoin de la description du CVE pour être performant : sans la description, GPT-4 ne peut exploiter que 7 % des vulnérabilités. Ces résultats soulèvent des questions quant au déploiement à grande échelle d'agents LLM hautement performants.La recherche montre que les agents LLM sont capables d'exploiter de manière autonome les vulnérabilités d'un jour du monde réel. Actuellement, seul GPT-4 avec la description CVE est capable d'exploiter ces vulnérabilités. Ces résultats montrent à la fois la possibilité d'une capacité émergente et le fait qu'il est plus difficile de découvrir une vulnérabilité que de l'exploiter.Néanmoins, ces résultats soulignent la nécessité pour l'ensemble de la communauté de la cybersécurité et les fournisseurs de LLM de réfléchir attentivement à la manière d'intégrer les agents LLM dans les mesures défensives et à leur déploiement à grande échelle.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?