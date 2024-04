De nombreuses entreprises ont bloqué l'accès aux LLM publics tels que ChatGPT en raison des risques de sécurité et de conformité, empêchant ainsi les employés de profiter des avantages de l'IA générative pour une utilisation quotidienne. Même lorsque les employés y ont accès, les LLM traditionnels n'ont pas la capacité d'interroger les données internes d'une organisation, ce qui rend les informations peu fiables et limite considérablement la valeur de l'entreprise pour les applications de chat.Pour répondre à cela, la plateforme d'IA, Dataiku, lance Dataiku Answers, une nouvelle façon pour les équipes de données de construire un chat génératif alimenté par l'IA en utilisant la génération augmentée par la recherche (RAG). Les équipes peuvent sélectionner le LLM de leur choix, l'alimenter avec les données propriétaires de leur organisation par le biais de techniques RAG, et construire des chatbots d'IA sur mesure pour tous les départements de leur organisation.", déclare Sophie Dionnet, vice-présidente mondiale, produits et solutions d'affaires, chez Dataiku. "Dataiku Answers s'appuie sur le cadre Dataiku LLM Mesh, ce qui signifie que les équipes chargées des données peuvent se connecter aux fournisseurs LLM préférés comme Anthropic, AWS Bedrock, Azure, Databricks, Google Vertext, OpenAI, et plus encore, ainsi qu'aux magasins de vecteurs comme Pinecone, pour construire leurs chatbots d'IA. Ils peuvent également utiliser des LLM auto-hébergés.Il en résulte des chatbots conversationnels sécurisés, gouvernés et évolutifs qui contextualisent les informations et produisent des réponses pertinentes et fiables à l'ensemble des questions uniques d'une organisation.Pensez-vous que Dataiku Answers est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?