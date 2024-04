Sam Altman affirme avec optimisme que les modèles d'IA continueront de devenir plus intelligents : « GPT-5 sera beaucoup plus intelligent que GPT-4 et GPT-6 sera beaucoup plus intelligent que GPT-5 »

Cela ressemble à une réponse d'évitement, mais je pense que la chose la plus importante à propos de GPT-5, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est simplement qu'il sera plus intelligent. Et cela semble être une esquive. Mais je pense que c'est l'un des faits les plus remarquables de l'histoire de l'humanité que nous puissions faire quelque chose et dire dès maintenant, avec un haut degré de certitude scientifique, que GPT-5 sera beaucoup plus intelligent que GPT-4. GPT-6 sera beaucoup plus intelligent que GPT-5 et nous ne sommes pas près d'atteindre le sommet de cette courbe.

Samuel Harris Altman est un entrepreneur et investisseur américain surtout connu comme le cofondateur et PDG de la société d'intelligence artificielle OpenAI depuis 2019, il a été brièvement licencié et réintégré dans ses fonctions en novembre 2023. Sam Altman est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA et une personnalité éminente de l'industrie technologique. Deux ans après avoir abandonné l'université de Stanford, il a fondé en 2005 sa première entreprise, Loopt, un service de réseau social mobile, levant plus de 30 millions de dollars en capital-risque. En 2011, Altman a rejoint Y Combinator, un accélérateur de startups, dont il a été le président de 2014 à 2019.L'intelligence artificielle (IA), au sens large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. De telles machines peuvent être appelées des "IA".Questionné sur l'évolution des modèles d'IA d'OpenAI, Sam Altman a déclaré :