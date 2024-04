Inquiétude à l'égard de la désinformation et de son impact potentiel sur les élections

La désinformation étant de plus en plus répandue, l'étude montre que la plupart des personnes interrogées (84 % aux États-Unis, 85 % au Royaume-Uni, 84 % en France, 80 % en Allemagne) craignent que le contenu qu'elles consomment en ligne soit susceptible d'être modifié pour alimenter la désinformation.

Un nombre important de consommateurs (70 % aux États-Unis, 76 % au Royaume-Uni, 73 % en France, 70 % en Allemagne) déclarent qu'il devient difficile de vérifier si le contenu qu'ils consomment en ligne est digne de confiance.

Les inquiétudes liées à la désinformation ont également un impact sur l'utilisation des plateformes de médias sociaux par les consommateurs, certaines personnes interrogées (39 % aux États-Unis, 29 % au Royaume-Uni, 37 % en France, 24 % en Allemagne) ayant déclaré avoir cessé ou réduit leur utilisation d'une plateforme de médias sociaux spécifique en raison de la quantité d'informations erronées qui s'y trouvent.

En cette année où plus de quatre milliards de personnes dans le monde devraient se rendre aux urnes, l'étude révèle qu'un nombre important de personnes (80 % aux États-Unis, 78 % au Royaume-Uni, 67 % en France, 70 % en Allemagne) pensent que la désinformation et les deepfakes nuisibles auront un impact sur les élections à venir.

Sans outils répandus pour les aider à décider si le contenu en ligne qu'ils consomment est vrai, un nombre important de personnes (78 % aux États-Unis, 83 % au Royaume-Uni, 78 % en France, 72 % en Allemagne) pensent que les candidats aux élections devraient se voir interdire l'utilisation de l'IA générative dans leur contenu promotionnel.

La plupart des consommateurs (83 % aux États-Unis, 88 % au Royaume-Uni, 84 % en France, 79 % en Allemagne) pensent que les gouvernements et les entreprises technologiques devraient collaborer pour protéger l'intégrité des élections contre les effets néfastes des deepfakes et de la désinformation.

La plupart des personnes interrogées (88 % aux États-Unis, 88 % au Royaume-Uni, 85 % en France, 79 % en Allemagne) estiment qu'il est essentiel de disposer des bons outils pour vérifier si un contenu en ligne est digne de confiance.

En outre, un pourcentage élevé de personnes interrogées (76 % aux États-Unis, 82 % au Royaume-Uni, 77 % en France, 74 % en Allemagne) reconnaissent qu'il est important de savoir si le contenu qu'elles consomment est généré à l'aide de l'IA.

Les inquiétudes concernant la désinformation ont un impact sur la façon dont les gens pensent à son effet potentiel sur les enfants, la plupart des consommateurs (84 % aux États-Unis, 89 % au Royaume-Uni, 83 % en France, 81 % en Allemagne) affirmant que les enfants devraient apprendre à maîtriser les médias dans le cadre de leur cursus scolaire.

Les élections présidentielles approchent à grands pas aux États-Unis, mais de nombreux citoyens américains ne savent pas si ce qu'ils voient sur l'internet est réel ou s'il s'agit d'informations générées par l'IA. Adobe a mené une enquête auprès de 6 000 personnes de quatre pays différents et leur a demandé ce qu'elles pensaient de la diffusion de fausses informations par l'IA sur l'internet et de la façon dont les fausses informations générées par l'IA deviennent un problème de plus en plus important chaque jour. Les résultats de l'enquête ont montré que de nombreuses personnes sont très préoccupées par les deepfakes de l'IA et qu'elles ont cessé d'utiliser les applications de médias sociaux pour éviter ce problème.De nombreuses plateformes de médias sociaux et agences gouvernementales tentent d'enrayer la propagation des deepfakes de l'IA, en particulier lorsqu'il s'agit de contenus liés à la politique et aux élections. Adobe a lancé sa propre fiche d'évaluation, appelée Content Authenticity Initiative, afin de créer un label qui permette de savoir si le contenu que les utilisateurs voient sur les médias sociaux est authentique et n'est pas généré par l'IA.L'enquête d'Adobe a révélé que sept citoyens américains sur dix ont déclaré qu'il était difficile d'identifier l'IA du contenu humain sur les médias sociaux. Près de la moitié des citoyens américains ont déclaré avoir vu des informations erronées publiées sur les médias sociaux par une personne qu'ils connaissaient. Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont également déclaré qu'elles pensaient que les vidéos et les images pouvaient être générées par l'IA plus facilement que le texte et l'audio. Quatre personnes interrogées sur cinq ont également suggéré que les candidats qui participent à des campagnes politiques ne devraient utiliser aucune forme d'IA dans leurs campagnes. Les Américains qui ont cessé d'utiliser les médias sociaux pour ne pas être dupés par l'IA représentent 39 % de l'ensemble des personnes interrogées.Adobe a publié les résultats de sa première étude sur l'avenir de la confiance, qui a interrogé plus de 6 000 consommateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne sur leur expérience de la désinformation en ligne et leurs préoccupations concernant l'impact de l'IA générative. Dans le cadre de ses travaux sur l'innovation responsable, Adobe a commandé cette étude pour comprendre les perceptions et les sentiments du public concernant l'impact sociétal de l'IA générative et de la désinformation, y compris ses implications dans le contexte des élections mondiales de cette année.," a déclaré Dana Rao, vice-président exécutif, directeur juridique et directeur de la confiance d'Adobe. "Les principales conclusions de l'étude sont les suivantes :À l'approche des élections parlementaires européennes en France (9 juin 2024), l'influence potentielle de la désinformation et des deepfakes sur le processus démocratique suscite des inquiétudes. Dans un climat d'érosion de la confiance dans les contenus numériques, les consommateurs sont préoccupés par la protection de l'intégrité des élections.Les gens ont du mal à vérifier la fiabilité des contenus en ligne, et beaucoup admettent avoir eux-mêmes partagé des informations erronées. Les gens sont très favorables à des outils qui les aideraient à vérifier la véracité des contenus, et davantage d'éducation est nécessaire pour les aider à repérer les fausses informations.Les consommateurs pensent que les entreprises technologiques et les gouvernements devraient collaborer pour réglementer l'IA générative, mais estiment en fin de compte que ceux qui créent des contenus trompeurs sont les plus responsables.L'étude met en évidence la volonté des consommateurs de disposer d'outils pour vérifier la fiabilité des contenus numériques et le besoin urgent de mesures proactives pour faire face à l'impact potentiel de la désinformation sur l'intégrité des élections à l'échelle mondiale.