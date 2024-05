Amazon Q est l'assistant génératif à base d'IA le plus performant disponible aujourd'hui, avec une précision inégalée dans le secteur, des capacités d'agents avancées et une sécurité de premier ordre qui aide les développeurs à devenir plus productifs et les utilisateurs professionnels à accélérer la prise de décision.



Depuis que nous avons annoncé le service à re:Invent, nous avons été stupéfaits par les gains de productivité que les développeurs et les utilisateurs professionnels ont constatés. Les premières indications signalent qu'Amazon Q pourrait aider les employés de nos clients à devenir plus de 80 % plus productifs dans leur travail ; et avec les nouvelles fonctionnalités que nous prévoyons d'introduire à l'avenir, nous pensons que cela ne fera qu'augmenter. Amazon Q est l'assistant génératif à base d'IA le plus performant disponible aujourd'hui, avec une précision inégalée dans le secteur, des capacités d'agents avancées et une sécurité de premier ordre qui aide les développeurs à devenir plus productifs et les utilisateurs professionnels à accélérer la prise de décision.

Dans le cadre de l'initiative "AI Ready" d'Amazon visant à fournir une formation gratuite en IA à 2 millions de personnes dans le monde d'ici 2025, AWS a lancé deux cours numériques gratuits à rythme libre pour aider la main-d'œuvre actuelle et future à tirer parti d'Amazon Q. Amazon Q Introduction fournit un aperçu de haut niveau d'Amazon Q, y compris les cas d'utilisation et les avantages, tandis qu'Amazon Q Business Getting Started présente aux développeurs et au public technique les fonctionnalités et les cas d'utilisation d'Amazon Q Business, et explique comment construire un chatbot à l'aide d'Amazon Q.

Amazon Web Services (AWS) a annoncé la disponibilité générale d'Amazon Q, un assistant génératif d'IA conçu pour soutenir le développement de logiciels et les tâches d'intelligence économique.Amazon Q offre des fonctionnalités pour les développeurs et les utilisateurs professionnels. Les développeurs peuvent utiliser l'outil pour automatiser des tâches répétitives telles que la génération de code, les tests et le débogage. Il peut également répondre à des questions sur les bases de code existantes, résoudre des erreurs et gérer les ressources AWS.Selon AWS, Amazon Q ne se contente pas de générer du code, il teste, débogue et possède des capacités de planification et de raisonnement en plusieurs étapes qui peuvent transformer et mettre en œuvre du nouveau code généré à partir des demandes des développeurs. Amazon Q permet également aux employés d'obtenir plus facilement des réponses à leurs questions sur les données de l'entreprise, telles que les politiques de l'entreprise, les informations sur les produits, les résultats commerciaux, la base de code, les employés et bien d'autres sujets, en se connectant aux référentiels de données de l'entreprise pour résumer les données de manière logique, analyser les tendances et engager un dialogue sur les données.Dr Swami Sivasubramanian, vice-président de l'Intelligence Artificielle et des Données chez AWS, déclare :L'annonce comprend également la disponibilité générale d'Amazon Q Developer et d'Amazon Q Business, ainsi que la nouvelle fonctionnalité Amazon Q Apps (en avant-première).Les développeurs estiment qu'ils ne consacrent que 30 % (ou moins) de leur temps au codage, le reste étant consacré à des tâches fastidieuses et répétitives. Les développeurs doivent également gérer l'infrastructure et les ressources, dépanner et résoudre les erreurs, et comprendre les coûts d'exploitation. Lorsqu'ils changent de projet, ils doivent passer du temps à apprendre la base de code existante pour comprendre sa logique de programmation.Enfin, il y a tout le travail de test et de refonte du code, de mise à niveau des applications, de débogage et d'optimisation, et de garantie de la sécurité par l'analyse des vulnérabilités et l'application en temps utile des correctifs de sécurité appropriés. Les entreprises veulent donner à leurs développeurs les moyens de passer moins de temps à coder et plus de temps à créer des expériences uniques pour leurs utilisateurs finaux, tout en étant capables de déployer leurs applications plus rapidement.Selon AWS, Q assiste les développeurs et les professionnels de l'informatique (IT pros) dans toutes leurs tâches, qu'il s'agisse de coder, de tester et de mettre à jour des applications, de dépanner, d'effectuer des analyses et des corrections de sécurité ou d'optimiser les ressources AWS.Les organisations possèdent d'énormes quantités de données réparties dans de multiples documents, systèmes et applications. Les employés de chaque organisation et de chaque service passent des heures chaque semaine à rechercher des informations dans des sources internes, à reconstituer des analyses, à rédiger des rapports, à élaborer des présentations, à recueillir des informations à partir de tableaux de bord et à adapter le contenu à différents publics.Selon AWS, Amazon Q Business est un assistant génératif alimenté par l'IA qui peut répondre à des questions, fournir des résumés, générer du contenu et accomplir des tâches en toute sécurité sur la base de données et d'informations contenues dans les systèmes de l'entreprise. Il permet aux employés d'être plus créatifs, axés sur les données, efficaces, préparés et productifs.Amazon Q apporte également sa technologie d'IA générative avancée à Amazon QuickSight, le service unifié de Business Intelligence (BI) d'AWS conçu pour le cloud. Avec Amazon Q dans QuickSight, les clients disposent d'un assistant de BI génératif qui permet aux analystes commerciaux d'utiliser le langage naturel pour créer des tableaux de bord de BI en quelques minutes et de créer facilement des visualisations et des calculs complexes.Nouvelle fonctionnalité d'Amazon Q Business, selon AWS, Amazon Q Apps permet aux employés de créer des applications génératives alimentées par l'IA à partir des données de leur entreprise, sans aucune expérience préalable en matière de codage. Les employés décrivent simplement le type d'application qu'ils souhaitent, en langage naturel, et Q Apps génère rapidement une application qui accomplit la tâche souhaitée, les aidant ainsi à rationaliser et à automatiser leur travail quotidien avec facilité et efficacité.Amazon offre des formations pour tirer parti d'Amazon Q :: Amazon Web Services (AWS)