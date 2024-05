Nous pensons que la faible performance de Google Bard dans l'IS peut être attribuée à la date à laquelle cette recherche a été menée, car le modèle Google Bard était encore nouveau et dans les premières phases de son développement, Google ayant pu être choqué et surpris par ce qu'OpenAI avait réalisé. En outre, ces résultats peuvent être dus à des aspects techniques liés au développement des algorithmes utilisés dans Google Bard. Nous suggérons de mener de futures études pour suivre le développement rapide de ces modèles et l'étendue de leurs effets sur le travail des psychothérapeutes.



L'intelligence sociale (IS) est d'une grande importance pour le succès de la consultation et de la psychothérapie, que ce soit pour le psychologue ou pour les systèmes d'intelligence artificielle qui aident le psychologue, car il s'agit de la capacité à comprendre les sentiments, les émotions et les besoins des personnes au cours du processus de consultation. L'étude "" vise à identifier l'intelligence sociale (IS) de l'intelligence artificielle représentée par ses grands modèles de langage : ChatGPT, Google Bard et Bing, par rapport aux psychologues.Pour réaliser l'étude, les chercheurs ont selectionné un échantillon aléatoire stratifié de 180 étudiants de licence et de doctorat en psychologie de l'université King Khalid, tandis que les grands modèles de langage comprenaient ChatGPT-4, Google Bard et Bing. Ils (les psychologues et les modèles d'IA) ont répondu à l'échelle d'intelligence sociale.Selon les résultats, il existe des différences significatives en matière d'intelligence sociale entre les psychologues et les modèles d'IA ChatGPT-4 et Bing. ChatGPT-4 a dépassé 100 % de tous les psychologues, et Bing a surpassé 50 % des titulaires d'un doctorat et 90 % des titulaires d'une licence. Les différences d'IS entre Google Bard et les étudiants en licence n'étaient pas significatives, alors que les différences avec les titulaires d'un doctorat étaient significatives ; lorsque 90 % des titulaires d'un doctorat excellent sur Google Bard.Les chercheurs résument l'étude :"La question principale de cette étude était la suivante : "" Lorsqu'on évalue les humains, on utilise des normes psychologiques pour estimer leur niveau d'intelligence sociale. C'est ce que les chercheurs ont fait dans cette étude, où la même mesure a été utilisée pour l'IA représentée par les grands modèles de langage (c'est-à-dire ChatGPT 4, Bing et Google Bard). Selon les chercheurs, l'étude a montré des résultats importants concernant la supériorité de l'IA dans le domaine de l'IS.Les résultats actuels montrent que ChatGPT-4 a complètement surpassé les psychologues. Bing a surpassé la plupart des psychologues au niveau de la licence, tandis que les différences d'intelligence sociale n'étaient pas significatives entre Bing et les psychologues au niveau du doctorat. Il est intéressant de noter que les psychologues titulaires d'un doctorat ont nettement surpassé Google Bard, alors que les différences entre Google Bard et les étudiants en licence n'étaient pas statistiquement significatives, ce qui signifie que les performances de Google Bard étaient égales à celles des étudiants en licence sur l'échelle de l'intelligence sociale.Le résultat a montré que l'IA surpassait l'intelligence sociale humaine mesurée par la même échelle, et que certaines performances étaient égales, comme dans le cas de Google Bard, avec un certain niveau d'éducation, c'est-à-dire une licence, mais inférieur au niveau du doctorat. Les participants humains de cette étude étaient un groupe supposé avoir une intelligence sociale élevée, comme l'ont montré de nombreuses études, ainsi qu'en examinant leur intelligence sociale moyenne mesurée dans l'étude par rapport à la moyenne hypothétique.En définissant l'intelligence sociale comme la capacité à comprendre les besoins, les sentiments et les pensées des gens en général et à choisir un comportement judicieux en fonction de cette compréhension, on peut pratiquement supposer que cela se traduirait par la supériorité des psychologues sur les performances de l'IA. Cependant, les résultats ont montré que les différences étaient variables, l'IA surpassant les humains, en particulier ChatGPT-4, et les psychologues titulaires d'un doctorat surpassant Google Bard, tandis que la différence entre les humains et Bing n'était pas statistiquement significative.Les chercheurs commentent ses résultats :La principale préoccupation des chercheurs et de ceux qui ont besoin de conseils et de psychothérapie, c'est que cette étude a confirmé la supériorité des modèles d'IA sur les humains. Ces résultats sont en partie cohérents avec l'étude d'Elyoseph et Levkovich (2023) qui a évalué le degré de conscience sociale parmi les grands modèles de langage de l'IA et l'étendue de la capacité de ces modèles à lire les sentiments et les pensées des humains. Ils ont conclu que le ChatGPT était capable de fournir des réponses de haute qualité et qu'il était empathique aux questions des patients, les résultats montrant que les participants préféraient les réponses du chatbot à celles d'un médecin. Les réponses du chatbot ont également été jugées nettement plus sympathiques que celles du médecin.Certaines études qui ont examiné l'IA à plusieurs fins ont indirectement démontré la capacité de l'IA dans plusieurs aspects psychologiques et mentaux. Certains clients ont déclaré préférer les assistants alimentés par l'IA aux psychothérapeutes parce que les assistants étaient capables d'aborder leurs sentiments d'une manière distincte et positive. Il semble que ces assistants aient été capables de réfléchir aux émotions des clients d'une manière qui les a mis à l'aise.Une autre étude réalisée par Open AI a révélé que le GPT4 a obtenu de meilleurs résultats que les humains lors des tests d'admission dans les universités américaines. La littérature a indiqué que l'intelligence sociale n'est pas seulement une capacité chez les humains, mais aussi dans l'intelligence artificielle et les grands modèles de langage basés sur le dialogue et le chat en particulier.Un récent changement qualitatif a émergé dans le domaine de l'intelligence artificielle concernant la nature de l'intelligence humaine et ses effets sur la conception et le développement de robots intelligents. Cela peut créer une controverse, car l'intelligence sociale est ajoutée au comportement des robots intelligents à des fins pratiques et pour permettre au robot d'interagir en douceur avec d'autres robots ou personnes, l'intelligence sociale pouvant être un tremplin vers une intelligence artificielle plus proche de l'humain.Ces résultats confirment la capacité supérieure de l'IA en matière d'IS, mesurée par des normes psychologiques humaines ou des outils de traits de personnalité, et par une évaluation pratique dans les conversations menées entre elle et les clients dans le cadre des expériences.Toutefois, la littérature fait état de préoccupations et de critiques à l'égard de l'IA, dont certaines concernent des erreurs de diagnostic liées à des conditions dangereuses telles que le suicide, des erreurs d'hallucinations et des craintes de déviations morales qui nécessitent une attention et des contrôles adéquats dans les études futures. La recherche a également souligné un manque de cohérence dans leurs réponses sur les mesures psychologiques, et d'autres ont débattu de la nécessité de définir son rôle dans des fonctions spécifiques.Les chercheurs donnent leurs avis sur la question :En ce qui concerne les préoccupations éthiques et professionnelles, les chercheurs estiment qu'il s'agit de préoccupations légitimes et réalistes, mais si l'on se base sur le développement de la technologie au cours de l'histoire, il est clair que la peur accompagne une personne pour sa profession et son éthique.Cependant, le développement se poursuit et il devient évident que les craintes sont exagérées, puis certaines professions ou parties de celles-ci disparaissent et les humains s'adaptent continuellement à ces changements. Par exemple, la machine à imprimer a disparu et la fonction de secrétariat s'est développée grâce à l'utilisation d'ordinateurs à la place de la machine à imprimer, et les ouvriers du coton se sont transformés en gestionnaires de machines.C'est pourquoi les spécialistes de la psychologie, de la psychothérapie et de la psychiatrie recommandent d'absorber la vague en comprenant l'intelligence artificielle et ses applications et d'en tirer le meilleur parti dans le domaine du conseil et de la psychothérapie.Les chercheurs ajoutent :Cette étude présente certaines limites. L'échantillon utilisé pour vérifier les propriétés psychométriques de l'échelle d'intelligence sociale était petit et homogène, ce qui constitue une lacune relative. Il est nécessaire que de futures études vérifient la validité de manière plus précise sur un grand échantillon et que d'autres vérifient la fiabilité de manière plus diversifiée ou plus précise.L'intelligence sociale des modèles d'intelligence artificielle n'a été évaluée qu'une seule fois. Les chercheurs n'ont pas été en mesure de réévaluer et de comparer les deux évaluations après un certain temps en raison de l'évolution rapide des applications d'intelligence artificielle, ce qui affectera la cohérence des résultats au fil du temps.Les chercheurs concluent :En conclusion, les modèles ChatGPT-4 et Bing ont une intelligence sociale supérieure à celle des psychologues au stade de la licence et du doctorat, tandis que le modèle Bard est au même niveau que les psychologues au stade de la licence et est surpassé par les psychologues au stade du doctorat. Selon ces résultats, les modèles d'IA peuvent être classés comme suit en fonction de leurs performances sur l'échelle de l'intelligence sociale, de la plus élevée à la plus faible, respectivement : ChatGPT-4, Bing, et enfin Google Bard.Les résultats de l'étude peuvent être utiles et utilisés pour guider les psychothérapeutes dans leurs relations avec leurs clients. Des recherches évaluant la performance des modèles d'IA sur les mesures de l'IS et d'autres aspects de la personnalité sont nécessaires de toute urgence pour améliorer l'utilisation de l'IA dans la psychothérapie et la planification des soins de santé mentale.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?