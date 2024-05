Sam Altman estime qu'au lieu d'un revenu de base universel, il faudrait un calcul de base universel (Universal Basic Compute), où chacun obtiendrait une part du calcul de GPT-7

Maintenant que nous voyons certaines des façons dont l'IA se développe, je me demande s'il n'y a pas de meilleures choses à faire que la conceptualisation traditionnelle de l'UBI (Revenu de base universel). Par exemple, je me demande si l'avenir ne ressemble pas plus à un calcul de base universel qu'à un revenu de base universel. Si tout le monde obtient une part de calcul GPT 7 qu'il peut utiliser, revendre ou donner à quelqu'un pour la recherche sur le cancer. Mais ce que vous obtenez, ce ne sont pas des dollars. Vous possédez une partie de la productivité. Maintenant que nous voyons certaines des façons dont l'IA se développe, je me demande s'il n'y a pas de meilleures choses à faire que la conceptualisation traditionnelle de l'UBI (Revenu de base universel). Par exemple, je me demande si l'avenir ne ressemble pas plus à un calcul de base universel qu'à un revenu de base universel. Si tout le monde obtient une part de calcul GPT 7 qu'il peut utiliser, revendre ou donner à quelqu'un pour la recherche sur le cancer. Mais ce que vous obtenez, ce ne sont pas des dollars. Vous possédez une partie de la productivité.

Samuel Harris Altman est un entrepreneur et investisseur américain surtout connu comme PDG d'OpenAI depuis 2019 (il a été brièvement licencié et réintégré en novembre 2023). Il est également PDG d'AltC Acquisition Corp depuis 2021. Altman est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA. Il a abandonné l'université de Stanford après deux ans et a fondé Loopt, un service de réseau social mobile, levant plus de 30 millions de dollars en capital-risque. En 2011, Altman a rejoint Y Combinator, un accélérateur de startups, dont il a été le président de 2014 à 2019.ChatGPT est un chatbot développé par OpenAI et lancé le 30 novembre 2022. Basé sur de grands modèles de langage (LLM), il permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers une longueur, un format, un style, un niveau de détail et un langage souhaités. ChatGPT est considéré comme l'initiateur du boom de l'IA, qui a conduit à des investissements rapides et continus dans le domaine de l'intelligence artificielle et à l'attention du public. Certains observateurs se sont inquiétés du potentiel de ChatGPT et de programmes similaires à remplacer ou à atrophier l'intelligence humaine.Selon Sam Altman, au lieu d'un revenu de base universel, il faudrait un calcul de base universel, où chacun obtiendrait une part du calcul du GPT-7. Voici son avis :Pensez-vous que son avis est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?