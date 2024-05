MathWorks, leader dans le développement de logiciel de calcul mathématique, a annoncé une intégration rendant MATLAB disponible sur la plateforme NVIDIA Holoscan. Les ingénieurs spécialisés en équipements médicaux peuvent désormais accélérer le développement et le déploiement d'applications d'analyse et de visualisation de données en streaming en intégrant des fonctions et des algorithmes MATLAB existants dans des opérateurs NVIDIA Holoscan accélérés par GPU, pour l’inférence et le traitement de données en temps réel.Les ingénieurs spécialisés en équipements médicaux doivent s'adapter à des réglementations mondiales complexes et en constante évolution, tout en respectant le rythme rapide des innovations technologiques qui utilisent des matériaux et de l'électronique de pointe. Ces facteurs contradictoires ont pour conséquence la quasi-obsolescence de nombreux équipements peu après leur mise sur le marché et ont favorisé l'émergence du Software as a Medical Device (SaMD). L'International Medical Device Regulators Forum définit le SaMD comme un «». Pour rester compétitifs sur le marché après leur déploiement, les produits SaMD doivent pouvoir intégrer des fonctionnalités logicielles supplémentaires au fil du temps, ce qui oblige les ingénieurs à mettre au point un workflow défini par logiciel pour leur développement.», déclare David Niewolny, directeur du développement commercial pour les technologies médicales chez NVIDIA. «NVIDIA Holoscan est une plateforme de traitement de capteurs qui rationalise le développement et le déploiement d'applications d'IA et de calcul haute performance pour une compréhension en temps réel. La plateforme permet d'introduire les dernières applications d'IA dans les contextes cliniques en proposant une infrastructure complète pour un traitement de données en streaming, évolutif et défini par logiciel en périphérie. L'intégration de MATLAB dans Holoscan va aider les ingénieurs spécialisés en équipements médicaux à utiliser les opérations matricielles intégrées existantes et les fonctions complexes de la toolbox pour le traitement du signal et des images, le filtrage, les transformées et les algorithmes de Deep Learning.L'implémentation d'une pipeline Holoscan avec MATLAB comprend quatre étapes : la création d'une fonction MATLAB, la génération de code CUDA accéléré grâce à GPU Coder™, la création d'un wrapper d'opérateur Holoscan et la reconstruction de l'application Holoscan avec un nouvel opérateur MATLAB. Cela permet de créer, pour les équipements médicaux, un workflow entièrement fonctionnel, défini par logiciel. Des capacités supplémentaires de vérification et de validation, intégrées dans MATLAB et Holoscan, permettent aux workflows développés définis par logiciel de se conformer aux réglementations et normes industrielles, y compris à la norme IEC 62304.», explique David Rich, directeur du marketing produit chez MathWorks. «MathWorks est un leader mondial des logiciels de calcul mathématique. MATLAB, langage des ingénieurs et des scientifiques, est un environnement de programmation pour le développement d'algorithmes, l'analyse et la visualisation de données, et le calcul numérique. Simulink est un environnement de conception par schéma-bloc destiné à la simulation et à l'approche Model-Based Design appliquée aux systèmes embarqués et multi-domaines. Les ingénieurs et les scientifiques du monde entier utilisent ces produits pour accélérer le rythme de la recherche, de l’innovation et du développement dans de nombreux secteurs, tels que l’automobile, l’aérospatiale, les communications, l’électronique et l’automatisation industrielle. MATLAB et Simulink constituent des outils essentiels pour l’enseignement et la recherche dans les universités et établissements d'enseignement supérieur les plus réputés au monde.Quel est votre avis sur le sujet ?