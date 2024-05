« Elle progresse très bien »

Le General Dynamics F-16 Fighting Falcon est un avion de combat multirôle supersonique monomoteur américain développé à l'origine par General Dynamics pour l'armée de l'air des États-Unis (USAF). Conçu comme un chasseur de jour à supériorité aérienne, il a évolué pour devenir un avion multirôle tout temps couronné de succès, avec plus de 4 600 exemplaires construits depuis 1976. Bien que l'armée de l'air américaine ne l'achète plus, des versions améliorées sont construites pour l'exportation. En 1993, General Dynamics a vendu ses activités de construction aéronautique à Lockheed Corporation, qui est devenue une partie de Lockheed Martin après une fusion en 1995 avec Martin Marietta.S'exprimant lors de la conférence Ash Carter Exchange à Washington, M. Kendall a déclaré que le vol avait permis de démontrer des « engagements à portée de vue » contre un F-16 piloté par un aviateur ayant « 2 000 ou 3 000 heures d'expérience ». Trois versions différentes ont été testées dans 10 à 12 situations, Kendall contrôlant le moment où l'IA prenait le contrôle. L'IA était alors capable de manœuvrer l'avion et de simuler un « engagement » avec l'adversaire en utilisant des missiles à courte portée ou le canon du F-16.« Le combat a été à peu près égal », a déclaré M. Kendall. « Mais face à un pilote moins expérimenté, l'IA, l'automatisation aurait été plus performante. »Les pilotes ayant effectué entre 2 000 et 3 000 heures de vol sont considérés comme des « pilotes seniors », un échelon en dessous de la classification supérieure de « pilote commandant de bord ».M. Kendall a souligné que l'IA n'était pas encore prête à être déployée, mais il a laissé entendre qu'elle était en bonne voie de l'être :L'enthousiasme de M. Kendall pour l'IA, ou l'automatisation, remonte à un livre classifié qu'il a écrit pour l'Agence des projets de recherche avancée de la défense (DARPA) entre ses passages dans les administrations Obama et Biden, a-t-il déclaré. Dans cet ouvrage, il cherchait à envisager l'avenir de la guerre dans différents domaines et revenait sans cesse sur le thème de l'automatisation.« Les êtres humains ont des limites inhérentes », a déclaré M. Kendall. « Et lorsque nous pouvons construire des machines capables d'effectuer ces tâches mieux que les hommes, ce sont les machines qui s'en chargent. C'est en quelque sorte toute l'histoire de l'automatisation et de l'industrialisation au cours des deux derniers siècles, très franchement ».Le programme Collaborative Combat Aircraft de l'armée de l'air vise à mettre en place des « ailiers » autonomes sans pilote qui voleront aux côtés des chasseurs pilotés, augmentant ainsi leur puissance de combat et compliquant les défis défensifs pour les adversaires. Pour la Space Force, l'automatisation pourrait se traduire par la surveillance et le contrôle des satellites par l'IA, des tâches que les ordinateurs sont peut-être mieux à même d'accomplir que les humains.Toutefois, le recours accru à l'IA soulève des inquiétudes quant au contrôle humain et à la possibilité pour les armes autonomes - appelées « robots tueurs » - d'agir sans l'approbation active d'un être humain. M. Kendall suggère qu'il existe des moyens de répondre à ces préoccupations tout en continuant à adopter l'automatisation.« La communauté discute beaucoup de la nécessité de réglementer l'IA, de réglementer l'autonomie complète », a déclaré M. Kendall. « Nous avons déjà des règles qui régissent l'application de la violence dans les guerres. Il s'agit du droit des conflits armés. Je pense que nous devons trouver un moyen de les appliquer à ce type de problèmes. En fin de compte, les êtres humains sont toujours responsables de la création, des essais, de la mise en service et de l'utilisation de ces machines. Nous devons donc trouver un moyen de responsabiliser ces personnes afin de garantir le respect des normes que nous acceptons tous. »À cet égard, a ajouté M. Kendall, les États-Unis pourraient être désavantagés si les adversaires choisissaient de « tourner le cadran » de l'IA et de donner la priorité à la létalité plutôt qu'à la minimisation des dommages collatéraux, ce qui rendrait le logiciel moins prudent quant à la question de savoir si une cible constitue ou non une menace.Quoi qu'il en soit, M. Kendall estime que les États-Unis doivent adopter l'automatisation sous une forme ou une autre, d'autant plus que la complexité et la rapidité des menaces augmentent, dépassant la capacité des humains à les traiter et à prendre des décisions suffisamment rapidement.« Je pense que l'avenir devient plus clair », a déclaré M. Kendall. « Je pense que la seule question qui subsiste est de savoir qui arrivera le premier. Quelles sont les contraintes que nous voulons nous imposer et qui limiteront notre efficacité opérationnelle par rapport à nos adversaires ? »Frank Kendall, secrétaire de l'armée de l'air, s'exprimant lors de la conférence Ash Carter Exchange à Washington, D.C.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que le point de vue de M. Kendall est crédible ou pertinent ?Selon vous, mettre au point des avions de combat dotés de la technologie d'IA est-elle une initiative pertinente ou judicieuse ?