Le combat aérien entre l'IA et l'homme a été réalisé dans le cadre du programme Air Combat Evolution (ACE) que l'Agence des projets de recherche avancée de la défense (DARPA) a lancé en 2019. L'armée de l'air a mené les combats aériens sur la base aérienne d'Edwards, en Californie, où se trouve le 412e escadron de test.Le combat opposait un F-16 piloté au X-62A VISTA (Variable In-flight Simulator Test Aircraft), une variante expérimentale du F-16, et utilisait des agents d'intelligence artificielle installés dans le X-62A moins d'un an auparavant.", a déclaré Frank Kendall, secrétaire de l'armée de l'air, dans un communiqué de presse. "Dans la première partie du test, l'armée de l'air a expliqué que la sécurité du vol a été établie à l'aide de manœuvres défensives avant de passer à des "". Le communiqué de l'armée de l'air et de la DARPA ne précise pas si c'est l'IA ou l'homme qui l'a emporté dans le combat aérien.Le contrôle autonome traditionnel des aéronefs existe depuis des décennies, mais l'armée de l'air a expliqué que l'apprentissage automatique a toujours été interdit en raison des risques élevés et du manque de contrôle indépendant. Au cours des 21 vols d'essai, l'armée de l'air a indiqué que les équipes impliquées dans les essais ont apporté plus de 100 000 lignes de modifications à des logiciels critiques pour le vol.Les pilotes d'essai étaient à bord du X-62A et avaient la possibilité de désengager l'IA, mais ils n'ont pas eu besoin d'activer l'interrupteur de sécurité à aucun moment pendant les combats au-dessus du champ de tir d'Edwards, a déclaré l'armée de l'air. Le lieutenant-colonel Ryan Hefron, responsable du programme ACE pour la DARPA, a déclaré : "", a écrit l'armée de l'air.La DARPA et l'école des pilotes d'essai de l'armée de l'air américaine continueront à faire progresser les essais avec l'apprentissage automatique, le X-62A VISTA étant au service d'une variété de clients de recherche et fournissant des enseignements théoriques pour les essais et programmes futurs.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette application de l'IA est pertinente et judicieuse ?