Ma conception naïve, lorsque nous avons commencé, était que nous arriverions à un moment où nous n'aurions pas l'AGI, puis que nous l'aurions, et que ce serait une véritable discontinuité. Et je pense toujours qu'il y a une certaine chance de discontinuité réelle. Mais dans l'ensemble, je pense que cela ressemblera davantage à une courbe exponentielle continue où ce qui importe est le rythme des progrès année après année.



Vous et moi ne serons probablement pas d'accord sur le mois ou même l'année où nous nous dirons : "Ok, maintenant c'est l'AGI". Nous pouvons trouver d'autres tests avec lesquels nous serons d'accord, mais même cela est plus difficile qu'il n'y paraît.



La création d'une intelligence artificielle générale (AGI) est l'un des principaux objectifs de la recherche en IA et d'entreprises telles qu'OpenAI. L'intelligence artificielle générale (AGI) est un type d'intelligence artificielle (IA) capable de réaliser des performances équivalentes ou supérieures à celles des humains dans un large éventail de tâches cognitives, contrairement à l'IA étroite, conçue pour des tâches spécifiques.Le calendrier de réalisation de l'AGI fait l'objet d'un débat permanent entre les chercheurs et les experts. En 2023, certains affirment qu'elle sera possible dans quelques années ou décennies, d'autres maintiennent qu'il faudra un siècle ou plus, et une minorité pense qu'elle ne sera jamais atteinte. Il y a un débat sur la définition exacte de l'AGI, et sur la question de savoir si les grands modèles de langage (LLM) modernes tels que GPT-4 sont des formes précoces et incomplètes de l'AGI.Selon Sam Altman, "" Sam Altman est un entrepreneur et investisseur américain surtout connu comme PDG d'OpenAI depuis 2019. Altman est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA.Pensez-vous qu'il soit crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?