Netflix, une société de médias américaine, possède et exploite un service de vidéo à la demande par abonnement, qui présente des programmes acquis et originaux, ainsi que des contenus de tiers sous licence d'autres sociétés de production et distributeurs. Netflix est également la première société de médias en continu à être membre de la Motion Picture Association.Ted Sarandos, codirecteur général de Netflix, s'est déclaré convaincu que la technologie artificielle ne remplacera pas les créateurs de contenu et ne prendra pas leur travail, dans une interview publiée vendredi. Il a toutefois précisé que si les modèles d'IA eux-mêmes ne remplaçaient pas les travailleurs, les travailleurs qui apprennent à utiliser efficacement les modèles d'IA pourraient éventuellement prendre ces emplois.", a déclaré M. Sarandos dans une interview accordée au New York Times, lorsqu'il a été interrogé sur les craintes de voir l'IA supplanter les créateurs. "", a poursuivi M. Sarandos. "Lors d'une discussion sur les compromis potentiels de l'IA et sur l'avenir de la technologie dans les industries créatives, Sarandos s'est dit optimiste quant à son potentiel. "", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'attend à ce que les scénaristes, les réalisateurs et les éditeurs "".Par exemple, Sarandos espère que l'IA pourra développer le secteur, en créant de nouveaux types de contenus qui ne peuvent pas être produits par des humains. M. Sarandos a comparé l'effet potentiel de l'IA sur l'industrie au "", notant que "".Il a également rappelé la résistance du public à l'égard de la vidéo domestique et noté que, pendant des décennies, les studios n'ont pas voulu accorder de licence pour leurs films à la télévision. "", a-t-il déclaré.Pensez-vous que ces propos sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?