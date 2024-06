Le chiffre d'affaires des semi-conducteurs d'IA au niveau mondial devrait s'élever à 71 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2023, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc.", a déclaré Alan Priestley, vice-président analyste chez Gartner.Gartner prévoit que les livraisons de PC IA atteindront 22 % du total des livraisons de PC en 2024, et que d'ici à la fin de 2026, 100 % des achats de PC d'entreprise seront des PC IA. Les PC IA comprennent une unité de traitement neuronal (NPU) qui permet aux PC IA de fonctionner plus longtemps, plus silencieusement et plus froidement et d'exécuter des tâches d'IA en permanence en arrière-plan, créant ainsi de nouvelles possibilités d'exploiter l'IA dans les activités de tous les jours.Le chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour l'IA continuera à connaître une croissance à deux chiffres tout au long de la période de prévision, mais c'est en 2024 que le taux de croissance sera le plus élevé.En 2024, les revenus des puces d'IA provenant de l'électronique de calcul devraient s'élever à 33,4 milliards de dollars, ce qui représentera 47 % des revenus totaux des semi-conducteurs d'IA. Les revenus des puces d'IA provenant de l'électronique automobile devraient atteindre 7,1 milliards de dollars, et 1,8 milliard de dollars provenant de l'électronique grand public en 2024.Alors que l'accent est mis sur l'utilisation de processeurs graphiques (GPU) haute performance pour les nouvelles charges de travail d'IA, les principaux hyperscalers (AWS, Google, Meta et Microsoft) investissent tous dans le développement de leurs propres puces optimisées pour l'IA. Bien que le développement de puces soit coûteux, l'utilisation de puces conçues sur mesure peut améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts de fourniture de services basés sur l'IA aux utilisateurs, et réduire les coûts d'accès des utilisateurs aux nouvelles applications basées sur l'IA.", a déclaré M. Priestley.: GartnerPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?