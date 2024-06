J'ai joué avec Sora, le dernier truc lancé par OpenAI qui génère de la vidéo, j'en ai une version beta. Et c'est assez incroyable. C'est plutôt bien. Je suis prêt à voir ce que Sora décrit comme étant 30 fois plus performant.Sora est une plateforme d'OpenAI, où vous entrez le plan que vous voulez voir ou la scène que vous voulez voir ou la bande-annonce que vous voulez regarder. Et Sora invente cette chose que vous n'avez jamais filmée, les personnes qui s'y trouvent n'existent pas, cette zone qui semble se trouver dans le plan n'a jamais existé auparavant. Vous pouvez générer toutes les séquences que vous voulez. Vous pouvez créer de bonnes vidéos de 10 ou 15 secondes qui ont l'air très réelles.Elle fait encore des erreurs, elle ne comprend pas encore tout à fait la physique, elle a encore des bulles. Mais si vous regardez la génération qui existait il y a un an, comparée à Sora, elle a fait des bonds en avant. En fait, elle contient des séquences que l'on pourrait facilement utiliser dans un grand film ou une émission de télévision.Par exemple, pourquoi iriez-vous tourner un plan d'ensemble d'une maison ou d'une émission de télévision alors que vous pourriez simplement créer ce plan d'ensemble pour 100 dollars, alors que cela vous coûterait des milliers de dollars. Des scènes d'action comme celle où je saute de ce bâtiment. Il n'est pas nécessaire de faire appel à un cascadeur. Vous n'avez pas à le faire, vous pouvez simplement y aller.J'ai eu l'idée d'un ultra-marathonien courant dans le désert et poursuivi par une tempête de sable. Je n'ai pas eu besoin d'engager un département CGI pour le faire. En cinq minutes, j'ai créé une vidéo d'un ultra-marathonien courant dans le désert et poursuivi par une tempête de sable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il vous suffira de trouver une idée de film, d'en écrire le scénario, de l'introduire dans le générateur vidéo et de générer le film. Ainsi, au lieu de regarder un film conçu par quelqu'un d'autre, je peux générer un film et regarder mon propre film.Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plus de contenu qu'il n'y a d'yeux sur la planète pour le consommer. Par conséquent, tout contenu n'aura de valeur que dans la mesure où les gens le consommeront. C'est ainsi que la version catalytique d'une bonne chose va devoir monter en flèche. Car pourquoi allez-vous regarder mon film alors que vous pourriez simplement regarder le vôtre ?