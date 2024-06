Jensen Huang est un homme d'affaires américain, ingénieur électricien, cofondateur, président et PDG de Nvidia. Nvidia conçoit et fournit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul à haute performance, ainsi que des systèmes sur puce (SoC) pour le marché de l'informatique mobile et de l'automobile. Nvidia est également un fournisseur dominant de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle (IA).Nvidia est à l'origine de la vague actuelle d'intelligence artificielle générative, et son PDG, Jensen Huang, estime que les robots sont la prochaine étape. "", a déclaré M. Huang à l'occasion du COMPUTEX, un salon technologique annuel qui se tient à Taïwan. "".Selon Nvidia, l'IA physique est "". La plateforme de développement de robots Isaac AI de l'entreprise est déjà utilisée pour améliorer l'efficacité des usines et des entrepôts, notamment ceux de BYD Electronics et de Siemens. Isaac est utilisée pour la recherche, le développement et la production dede machines et de robots autonomes alimentés par l'IA, y compris des bras industriels et des humanoïdes, selon l'entreprise.", a déclaré M. Huang. Selon Nvidia, plus de cinq millions de robots préprogrammés sont actuellement testés et validés dans le monde entier, notamment par le biais de simulations de jumeaux numériques dans Omniverse de Nvidia, en vue d'une utilisation dans les usines. "", a déclaré M. Huang. "M. Huang a également annoncé les projets de Nvidia en matière de puces d'IA, quelques mois seulement après avoir dévoilé sa très attendue plateforme Blackwell en mars 2024. La puce Blackwell Ultra est prévue pour 2025, tandis que la plateforme de puce d'IA de prochaine génération, Rubin, arrivera en 2026, a déclaré M. Huang. La nouvelle plateforme Rubin comprendra de nouvelles unités de traitement graphique (GPU), une nouvelle unité centrale de traitement (CPU) appelée Vera et des puces de réseau avancées.Nvidia suit un "" pour l'annonce de nouvelles puces, a déclaré M. Huang. Il a également fait cette annonce lors de la présentation des résultats du premier trimestre de l'exercice fiscal 2025. Le fabricant de puces a dépassé les attentes de Wall Street en annonçant un chiffre d'affaires record de 26 milliards de dollars, soit une hausse de 262 % par rapport à l'année précédente.Pensez-vous que les déclarations de Jensen Huang sur la "prochaine vague de l'IA" sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?