Avant d'ajouter des fonctions assistées par l'IA à nos produits - d'abord DuckAssist, notre réponse instantanée améliorée par l'IA, et maintenant AI Chat - nous réfléchissons soigneusement à la manière de les rendre complémentaires à l'expérience de recherche et de navigation, et nous les déployons avec prudence pour nous assurer que c'est bien le cas. Nous sommes également conscients que ces fonctionnalités ne conviennent pas à tout le monde, c'est pourquoi nous avons rendu nos fonctionnalités assistées par l'IA totalement facultatives ; si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez facilement les désactiver.

Vous êtes peut-être en train de faire des achats ou des recherches pour un projet et vous ne savez pas comment commencer. Si vous commencez par poser quelques questions dans AI Chat, les réponses peuvent inspirer des recherches traditionnelles pour trouver des avis, des prix ou d'autres sources primaires. Si vous commencez par la recherche, vous voudrez peut-être passer à la discussion en ligne pour des questions de suivi qui vous aideront à comprendre ce que vous avez lu, ou pour des réponses rapides et directes à de nouvelles questions qui n'ont pas été abordées dans les pages web que vous avez consultées. Tout dépend de vos préférences personnelles. À cela s'ajoutent les capacités génératives uniques d'AI Chat, comme la rédaction d'e-mails, l'écriture de code, la création d'itinéraires de voyage et bien d'autres choses encore.



Comme il peut être utile de passer de l'un à l'autre, nous avons rendu AI Chat accessible via DuckDuckGo Private Search pour un accès rapide : après avoir effectué une recherche, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Chat sous la barre de recherche pour continuer à explorer le sujet. Vous pouvez également accéder directement à AI Chat en naviguant vers duck.ai ou duckduckgo.com/chat ; de là, il est facile de revenir à la recherche traditionnelle en utilisant la navigation supérieure.

DuckDuckGo AI Chat est un moyen anonyme d'accéder à des chatbots d'IA populaires. Le déploiement initial prend en charge GPT-3.5 Turbo d'Open AI, Claude 3 Haiku d'Anthropic et deux modèles open-source (Meta Llama 3 et Mixtral 8x7B de Mistral) et il est prévu d'en ajouter d'autres à l'avenir.Cette fonction optionnelle est gratuite dans la limite d'une utilisation quotidienne et peut être facilement désactivée. DuckDuckGo insiste sur le fait que tous les chats sont privés, anonymes et ne sont pas utilisés pour l'entraînement des modèles d'IA. Les utilisateurs peuvent accéder au DuckDuckGo AI Chat directement sur duck.ai, duckduckgo.com/chat, sur la page de résultats de recherche sous l'onglet Chat, ou via les raccourcis !ai et !chat bang.À l'avenir, la feuille de route de DuckDuckGo prévoit d'intégrer d'autres modèles de chat, d'élargir les points d'entrée des navigateurs et, éventuellement, d'introduire un plan payant pour des limites d'utilisation quotidienne plus élevées et des modèles plus avancés.DuckDuckGo s'est donné pour mission de montrer au monde entier qu'il est facile de protéger sa vie privée en ligne. Les gens devraient pouvoir utiliser l'internet et d'autres outils numériques sans avoir l'impression de devoir sacrifier leur vie privée. C'est pourquoi DuckDuckGo développe des produits qui ajoutent une couche de protection de la vie privée aux activités quotidiennes qu'ils effectuent en ligne. C'est l'approche qu'ils adoptent dans la recherche, la navigation, le courrier électronique, et maintenant l'IA générative avec AI Chat.DuckDuckGo AI Chat est un moyen gratuit et anonyme d'accéder à des chatbots d'IA populaires. Selon un récent rapport de Pew, les adultes américains ont une vision négative de l'impact de l'IA sur la vie privée, même s'ils sont plus positifs quant à l'impact potentiel de l'IA dans d'autres domaines. "Malgré cela, un autre rapport récent montre une augmentation constante de la part des adultes américains qui utilisent les chatbots pour le travail, l'éducation et le divertissement. Si vous êtes intéressé par les chatbots d'IA mais que vous partagez les mêmes préoccupations en matière de confidentialité, DuckDuckGo AI Chat est fait pour vous.Dans la course à l'intégration de l'IA générative à laquelle se livre l'ensemble du secteur, la pression est forte pour ajouter des fonctionnalités d'IA juste pour le plaisir de dire qu'on les a. Mais DuckDuckGo adopte une approche différente.DuckDuckGo déclare :DuckDuckGo considère le chat et la recherche assistés par l'IA comme deux outils différents mais puissants pour aider les utilisateurs à trouver ce que qu'ils cherchent. Si vous faites des recherches pour un nouveau projet et que vous ne sachiez pas par où commencer, dans ce genre de situation, AI chat ou la recherche peuvent être de bons points de départ.DuckDuckGo ajoute :Lorsque vous arrivez sur la page AI Chat, vous pouvez choisir votre modèle de chat - actuellement, GPT 3.5 Turbo d'OpenAI, Claude 3 Haiku de dernière génération d'Anthropic, et les options open-source Mixtral 8x7B et Meta Llama 3 - et commencer à l'utiliser comme n'importe quelle autre interface de chat. Tout comme les recherches sur DuckDuckGo, tous les chats sont totalement anonymes : il est impossible de remonter jusqu'à une personne en particulier.Pour y parvenir techniquement, DuckDuckGo appele les modèles de chat sous-jacents en votre nom, en supprimant complètement votre adresse IP et en utilisant son adresse IP à la place. Ainsi, les demandes semblent provenir de DuckDuckGo et non de vous. Dans AI Chat, vous pouvez utiliser le bouton "" pour mettre fin à la discussion et recommencer.En outre, DuckDuckGo n'enregistre ni ne stocke aucune discussion. Pour répondre et s'assurer que tous les systèmes fonctionnent, les fournisseurs de modèles sous-jacents peuvent stocker temporairement les chats, mais ils n'ont aucun moyen de les relier à vous, personnellement, puisque toutes les métadonnées sont supprimées. (Même si vous entrez votre nom ou d'autres informations personnelles dans le chat, les fournisseurs de modèles n'ont aucun moyen de savoir qui l'a tapé - vous ou quelqu'un d'autre). DuckDuckGo a également conclu des accords avec tous les fournisseurs de modèles pour garantir que les chats sauvegardés sont entièrement supprimés par les fournisseurs dans un délai de 30 jours et qu'aucun des chats réalisés sur sa plateforme ne peut être utilisé pour former ou améliorer les modèles.Actuellement, l'utilisation d'AI Chat est gratuite, dans la limite d'un plafond journalier. DuckDuckGo maintient un strict anonymat des utilisateurs, comme pour son moteur de recherche. Ils prévoient de maintenir le niveau actuel d'accès gratuit et d'explorer un plan payant pour accéder à des limites plus élevées et à des modèles de chat plus avancés (et plus coûteux).Des améliorations sont déjà en cours pour AI Chat. Gardez l'œil ouvert sur les nouvelles fonctionnalités, comme les messages-guides personnalisés, et sur les améliorations générales apportées à l'expérience utilisateur de AI Chat. DuckDuckGo prévoit également d'ajouter d'autres modèles de chat - en incluant potentiellement des options hébergées par DuckDuckGo- ou par l'utilisateur.Quel est votre avis sur le sujet ?