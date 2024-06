Aujourd'hui, nous sommes ravis de tripler notre partenariat avec Mistral AI en co-dirigeant son tour de table de série B de 600 millions de dollars. L'impact stupéfiant de Mistral sur la scène mondiale depuis sa création il y a seulement un an est un véritable témoignage du caractère unique et de la vitalité de l'Europe dans la Renaissance mondiale de l'IA d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus que Mistral sera l'une des principales entreprises technologiques mondiales générationnelles à émerger de l'écosystème dynamique de l'IA en France, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'aider à catalyser leur mouvement mené par l'Europe, qui accélère l'innovation en matière de produits d'IA, stimule la transformation de l'industrie et renforce la résilience à l'échelle mondiale.Depuis que nous nous sommes associés à Mistral lors de sa création il y a un an, son approche open source de l'IA d'avant-garde l'a propulsé sur le devant de la scène mondiale avec une force remarquable. Au cœur de cette ascension fulgurante se trouvent des fondations bâties sur des talents européens exceptionnels en matière d'IA, une culture d'humilité, d'ambition et de détermination, ainsi qu'une confiance profonde dans la communauté des développeurs d'IA. Aujourd'hui, les modèles ouverts de Mistral, à la pointe de l'industrie, ne se contentent pas d'établir la norme en matière de performance et de coût, ils catalysent également l'innovation en matière de produits d'IA et la recherche de pointe sur la sécurité de l'IA à l'échelle nationale, régionale et mondiale. Nous voyons une valeur énorme dans l'essor d'un écosystème aussi riche qui fleurit déjà autour de Mistral et nous sommes impatients de soutenir leur rêve de faire de la France et de l'Europe le centre de la « RenAIssance » mondiale.Aujourd'hui, Mistral s'engage dans la prochaine étape de son parcours visant à favoriser la transformation de l'économie dans son ensemble. Avec La Plateforme et Le Chat - dont les noms exhalent l'élégance emblématique des racines françaises de l'entreprise - Mistral permet aux chefs d'entreprise de réinventer leur cœur de métier et aux entrepreneurs de créer des marchés entièrement nouveaux. Pour l'Europe, nous pensons que l'IA frontière de Mistral offre une opportunité unique de dépasser l'ère traditionnelle du SaaS et de capitaliser fermement sur la force verticale du continent. Nous avons la chance d'être déjà partenaires d'un certain nombre d'entreprises de plates-formes industrielles axées sur l'IA, notamment Applied Intuition, Crescendo, Helsing, Hippocratic, Grammarly, PhysicsX et Shift, et nous nous réjouissons à l'idée d'en créer plusieurs autres avec Mistral dans un avenir proche.Enfin, la plateforme ouverte et portable de Mistral s'avère être un élément fondamental pour faire progresser la résilience de l'IA - pour la France, l'Europe et au-delà. Chez General Catalyst, nous avons récemment exposé notre thèse sur la résilience mondiale : dans le nouvel ordre mondial actuel, défini par la concurrence entre grandes puissances et la re-mondialisation, nous devons construire des systèmes plus dynamiques et résilients dans les secteurs les plus critiques pour notre économie et notre société. Nous pensons que cela est particulièrement vrai dans le domaine de l'intelligence artificielle, et nous sommes ravis de voir Mistral créer une plateforme technologique de premier plan qui collabore radicalement avec les écosystèmes locaux et assure la sécurité, la stabilité et un meilleur contrôle pour le bénéfice des entreprises ou des États.En tant qu'investisseurs, consommateurs et citoyens, nous avons le privilège de continuer à soutenir Mistral dans sa mission de faire progresser l'intelligence et d'aider à résoudre les problèmes les plus complexes et les plus urgents du monde. Nous sommes ravis de participer à cette aventure audacieuse et novatrice avec Arthur, Guillaume, Tim et leur équipe, et nous invitons tout le monde à créer des applications de haute confiance et de haute intégrité avec Mistral.