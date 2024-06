L'enquête menée auprès de 1 200 personnes révèle que les entreprises obtiennent des résultats positifs dès les premiers déploiements de l'IA, notamment une productivité et une efficacité accrues, une meilleure expérience client et une réduction des coûts. En conséquence, 97 % d'entre elles déclarent qu'elles augmenteront leurs dépenses en matière d'IA jusqu'en 2025 afin d'accélérer les transformations de l'IA dans les différents services de l'entreprise.« Les résultats du rapport confirment ce que nous savions déjà être vrai - la révolution des opérations d'IA est bien en cours », déclare Scott Henderson, directeur de la technologie chez Celigo. « Alors que l'IA est rapidement devenue un composant intégral pour des fonctions informatiques et opérationnelles performantes, il est plus important que jamais pour les entreprises de disposer d'une stratégie et d'une feuille de route de mise en œuvre à l'échelle de l'organisation. Cela permettra d'éclairer les investissements visant à améliorer l'efficacité des déploiements de l'IA, à donner aux utilisateurs professionnels non techniques les moyens de mettre en œuvre des solutions d'IA et à réduire les obstacles qui empêchent une adoption généralisée. »Près de la moitié des personnes interrogées déclarent que leur organisation utilise activement l'IA pour automatiser le service/support à la clientèle, tandis que la recherche et le développement (41 %) et le marketing (37 %) sont également cités comme des domaines ayant obtenu des résultats positifs grâce à la mise en œuvre de l'IA. Un peu moins de 50 % des personnes interrogées déclarent que leur organisation a constaté une nette amélioration de la productivité et de l'efficacité, 45 % ont bénéficié d'une optimisation des opérations, et l'utilisation de l'IA a permis d'améliorer l'expérience client et de réduire les coûts dans près de 40 % des entreprises mondiales interrogées.Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de préoccupations, 56 % citent les inquiétudes en matière de sécurité liées à l'utilisation de l'IA comme l'obstacle le plus important à l'adoption et à l'acceptation généralisées de l'IA sur leur lieu de travail. Une formation insuffisante apparaît également comme un obstacle à la réussite de l'IA, puisque 47 % déclarent qu'un manque de compréhension de ce que l'IA peut faire pour leur organisation a entravé les efforts de mise en œuvre. En outre, 46 % indiquent que les employés et les équipes craignent que leurs emplois et leurs fonctions soient remplacés par l'IA.Celigo est une plateforme d'intégration et d'automatisation de nouvelle génération (iPaaS) dont la mission est de simplifier et de redéfinir l'intégration telle que nous la connaissons. Créer des connexions significatives à travers votre pile technologique peut être un véritable défi, et les solutions d'hier ne peuvent plus suffire. Celigo offre la seule plateforme qui réunit tout cela, redéfinissant et simplifiant à jamais l'intégration des applications, l'automatisation des processus et l'optimisation des flux de travail. L'entreprise est présente à l'international dont aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Celigo crédibles ou pertinentes ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?