Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, affirme qu'il faudra attendre GPT-6, dans deux ans, pour que les modèles d'IA soient capables de suivre des instructions et de prendre des mesures cohérentes

Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman says it won't be until GPT-6 in 2 years time that AI models will be able to follow instructions and take consistent action pic.twitter.com/KOPFYt1GZr — Tsarathustra (@tsarnick) June 24, 2024

Envoyé par Mustafa Suleyman Envoyé par Il est encore assez difficile de faire en sorte que ces modèles suivent des instructions avec subtilité et nuance sur de longues périodes de temps. Je pense qu'ils peuvent le faire et il y a beaucoup d'exemples choisis qui sont impressionnants sur Twitter et d'autres choses de ce genre. Mais il est très difficile d'obtenir des résultats cohérents dans des environnements nouveaux et je pense qu'il faudra non pas un, mais deux ordres de grandeur de calcul supplémentaires pour entraîner les modèles. Il ne s'agit pas de modèles à l'échelle de GPT-5, mais plutôt à l'échelle de GPT-6. Je pense donc que nous parlons d'une période de deux ans avant d'avoir des systèmes qui peuvent vraiment passer à l'action.

Mustafa Suleyman est un entrepreneur britannique spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA). Il est le PDG de Microsoft AI et le cofondateur et ancien responsable de l'IA appliquée chez DeepMind, une société d'IA rachetée par Google. Après avoir quitté DeepMind, il a cofondé Inflection AI, une société d'apprentissage automatique et d'IA générative, en 2022.ChatGPT est un chatbot et un assistant virtuel développé par OpenAI et lancé le 30 novembre 2022. Basé sur de grands modèles de langage (LLM), il permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers la longueur, le format, le style, le niveau de détail et la langue souhaités. Les invites et les réponses successives de l'utilisateur sont prises en compte à chaque étape de la conversation en tant que contexte. ChatGPT est considéré comme l'initiateur du boom de l'IA, qui a conduit à des investissements rapides et continus dans le domaine de l'intelligence artificielle et à l'attention portée par le public à ce domaine.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les prédictions de M. Suleyman sont pertinentes ou crédibles ?