OpenAI est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle (IA) fondée en décembre 2015. Elle s'est donnée pour mission de développer une intelligence générale artificielle "", qu'elle définit comme "".En Novembre 2022, elle lance ChatGPT, un chatbot et un assistant virtuel. Basé sur de grands modèles de langage (LLM), il permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers une longueur, un format, un style, un niveau de détail et un langage souhaités. On attribue à ChatGPT le début du boom de l'IA, qui a conduit à des investissements rapides et continus dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et à l'attention du public à son égard.ChatGPT a été publié en tant qu'aperçu de recherche disponible gratuitement, mais en raison de sa popularité, OpenAI exploite maintenant le service sur un modèle freemium. Les utilisateurs du niveau gratuit peuvent accéder à GPT-4o et GPT-3.5. Les abonnements ChatGPT "Plus", "Team" et "Enterprise" offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que la génération d'images DALL-E et une limite d'utilisation accrue de GPT-4o.Sam Altman, PDG d'OpenAI, s'attend à ce que GPT-5 fasse des progrès significatifs par rapport au GPT-4, mais il estime qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Altman est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA. Il s'attend à ce que le GPT-5 réponde à de nombreuses lacunes de GPT-4 et soit plus performant dans de nombreux domaines, tels que la logique. M. Altman s'attend à une amélioration prévisible des modèles. Il compare l'évolution actuelle au premier iPhone, qui était utile malgré ses défauts.Il considère que l'IA a le potentiel de changer la façon dont l'internet est utilisé et de remettre en question les modèles commerciaux existants. L'approche d'OpenAI, qui consiste à accorder des licences aux éditeurs, est plus honnête que les affirmations de Google ou de Perplexity selon lesquelles les offres d'IA profiteraient aux éditeurs. Mais elle présente également des risques pour la diversité des médias.Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, tempère les attentes à l'égard de GPT-5, mais s'attend tout de même à une "". Lors d'une interview au Festival des idées d'Aspen, M. Altman s'est montré prudent quant aux progrès réalisés dans le développement de GPT-5. "", a-t-il déclaré.Malgré ses propos prudents, le responsable d'OpenAI s'attend à ce que GPT-5 représente une "" par rapport à son prédécesseur, GPT-4. Le nouveau modèle vise à corriger de nombreuses erreurs commises par le GPT-4. "", explique M. Altman.Il souligne que la technologie en est encore à ses débuts, avec des problèmes de données et d'algorithmes, et que les modèles sont relativement petits par rapport à leur potentiel futur. "", déclare M. Altman, comparant le développement à celui de l'iPhone. "Le commentaire d'Altman sur la taille des modèles semble être un léger changement par rapport à sa position d'il y a un an, lorsqu'il avait déclaré : "". Mais même à l'époque, M. Altman n'avait pas dit que les modèles ne continueraient pas à se développer, et les investissements importants de Microsoft et d'OpenAI en matière de puissance de calcul et d'énergie témoignent d'un engagement permanent en faveur de l'augmentation des efforts de calcul.M. Altman estime que "", affirmant que les "" doivent évoluer, et que cette discussion va au-delà du débat sur les données d'entraînement.L'approche d'OpenAI, qui consiste à conclure des accords avec des "" et à accorder des licences sur leur contenu d'actualités pour ChatGPT, peut être considérée comme plus honnête que celle d'autres entreprises proposant des produits similaires, telles que Google ou Perplexity. Ces dernières prétendent que leurs offres d'IA aident les éditeurs en augmentant le trafic vers leurs sites, ce qui est une affirmation douteuse, voire un mensonge pur et simple, compte tenu de l'état actuel de la technologie et de la manière dont ces services fonctionnent.Google n'a fourni aucune donnée pour étayer son affirmation selon laquelle les résumés d'IA pourraient être bénéfiques pour l'ensemble de l'écosystème Internet, et le PDG de Google, M. Pichai, reste extrêmement évasif lorsqu'il s'agit d'expliquer comment la stratégie d'IA de Google a déjà un impact sur le WWW, notamment avec Reddit, le partenaire de Google en matière d'IA, qui a récemment connu une hausse absurde de son trafic.Mais l'approche d'OpenAI n'est pas non plus parfaite. Si l'entreprise connaît un grand succès, elle pourrait devenir le gardien des médias dans un écosystème d'assistants d'IA, ce qui pourrait nuire à la diversité des médias et à la diversité d'opinion.: Interview de Sam Altman au Festival des idées d'AspenPensez-vous que ces propos sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?