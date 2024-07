Le rapport, basé sur une enquête menée auprès de plus de 400 professionnels de la sécurité aux États-Unis, révèle que plus de la moitié des entreprises interrogées déclarent utiliser l'IA pour améliorer leur efficacité et renforcer leur position en matière de risques numériques. En outre, 57 % des entreprises utilisent l'IA pour améliorer la productivité de leurs équipes et la détection des menaces (56 %). 48 % déclarent l'utiliser pour la création de rapports et 42 % pour l'automatisation des plans d'action et de réponse.Deux tiers des entreprises déclarent donner la priorité à l'évaluation des risques liés à l'IA en utilisant les processus internes existants (65 %) et/ou les conseils et les meilleures pratiques d'organisations professionnelles (63 %). Par ailleurs, 55 % déclarent utiliser les lois et réglementations actuelles et en cours d'élaboration pour hiérarchiser les risques.Près de la moitié des personnes interrogées qualifient leur tolérance au risque vis-à-vis de l'IA de très élevée (17 %) ou d'élevée (29 %), tandis que 12 % seulement font état d'une tolérance au risque faible (9 %) ou très faible (3 %) vis-à-vis de l'IA. Cela montre que l'IA est de plus en plus acceptée comme une technologie émergente qui présente à la fois des avantages et des risques.En ce qui concerne la gestion des risques numériques, 87 % des entreprises utilisent des mesures à déclarer. Dans ce groupe, presque toutes les entreprises (97 %) considèrent que leurs mesures sont efficaces, 59 % d'entre elles déclarant que les mesures qu'elles utilisent sont très efficaces, ce qui souligne l'importance d'une prise de décision fondée sur les données.", déclare Richard Marcus, CISO chez AuditBoard. "Les conclusions du rapport sont annoncées à l'occasion de IT Risk Now 2024, l'événement virtuel d'AuditBoard qui réunit les leaders de la cybersécurité et de la gestion des risques informatiques pour discuter de la manière de relever les défis les plus urgents d'aujourd'hui.AuditBoard est une plateforme basée sur le cloud qui transforme la gestion de l'audit, du risque, de l'ESG et de l'InfoSec. Près de 50 % des entreprises du Fortune 500 utilisent AuditBoard pour faire progresser leurs activités avec plus de clarté et d'agilité.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?