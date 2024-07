Selon Robin Li, la surabondance de modèles d'IA en Chine constitue un "important gaspillage de ressources" en raison de la rareté des applications dans le monde réel pour plus de 100 LLM. Robin Li est un ingénieur logiciel chinois, cofondateur et PDG de la multinationale technologique chinoise Baidu. En juin 2023, sa valeur nette était estimée à 8,6 milliards de dollars américains par Forbes.Baidu occupe une position dominante sur le marché chinois des moteurs de recherche et fournit une grande variété d'autres services Internet. En mai 2018, la capitalisation boursière de Baidu a atteint 99 milliards de dollars américains. Au cours des années 2020, Baidu s'est de plus en plus concentrée sur les produits liés à l'IA générative.Robin Li, PDG de Baidu, a déclaré que le pays disposait de trop de grands modèles de langage et de trop peu d'applications pratiques. Il a fait cette déclaration lors d'une récente table ronde organisée dans le cadre de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) qui s'est tenue à Shanghai, comme l'a rapporté le South China Morning Post.", a déclaré M. Li. "L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a indiqué que la Chine avait dépassé les États-Unis en matière de brevets d'IA dans une proportion de six pour un au cours des dix dernières années. Toutefois, les données de l'OMPI montrent également que le pays est à la traîne en termes de citations, l'Académie des sciences de Chine étant la seule organisation chinoise à figurer dans la liste des 20 organisations qui citent le plus de travaux de recherche.Les masters en droit accessibles au public en Chine doivent faire l'objet d'une approbation réglementaire afin de garantir que le Parti communiste chinois (PCC) puisse contrôler efficacement le peuple chinois. Plus de 200 entreprises d'IA ont demandé une licence en mars 2024, et 117 d'entre elles ont obtenu le feu vert de Pékin. Avec un tel nombre de LLM, tous se battent pour une part du gâteau, et tous ne gagneront pas. Yan Junjjie, PDG de la startup MiniMax, a déclaré qu'il "".De nombreuses grandes entreprises ont commencé à se précipiter pour s'emparer du marché qu'OpenAI quittera lorsque son API ne sera plus accessible en Chine, à partir du 9 juillet. Les plus grandes entreprises technologiques - Tencent, Baidu et Alibaba - ont commencé à proposer des remises et des plans pour inciter les clients à adopter leurs produits, ce que les petites entreprises pourraient ne pas être en mesure de faire.Si la concurrence est bénéfique pour tout marché, un trop grand nombre d'options pourrait également entraîner une lassitude des clients, qui seraient tout simplement submergés par le nombre de services proposés à des prix similaires. Les grandes entreprises seraient probablement les gagnantes, car elles disposent d'un trésor de guerre plus important qu'elles peuvent utiliser pour acquérir des concurrents plus petits ou les écraser. Comme l'a déclaré Bernard Leong, PDG de Dorje AI, une société basée à Singapour, "".: Robin Li Yanhong à la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC)Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?