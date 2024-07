xAI, la startup d'IA du milliardaire Elon Musk, et le géant de la technologie Oracle ont mis fin à leurs négociations sur un accord potentiel de 10 milliards de dollars portant sur des serveurs

xAI contracted for 24k H100s from Oracle and Grok 2 trained on those. Grok 2 is going through finetuning and bug fixes. Probably ready to release next month.



xAI is building the 100k H100 system itself for fastest time to completion. Aiming to begin training later this month.… — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2024

Envoyé par Elon Musk Envoyé par xAI a passé un contrat avec Oracle pour 24k H100s et Grok 2 s'est entraîné sur ces derniers. Grok 2 fait l'objet d'une mise au point et de corrections de bogues. Il sera probablement prêt le mois prochain.



xAI construit elle-même le système H100 de 100k afin de réduire les délais d'exécution. L'objectif est de commencer la formation dans le courant du mois. Il s'agira du cluster d'entraînement le plus puissant au monde, et de loin.



La raison pour laquelle nous avons décidé de construire le système 100k H100 et le prochain système majeur en interne est que notre compétitivité fondamentale dépend de notre capacité à être plus rapide que n'importe quelle autre entreprise d'IA. C'est le seul moyen de rattraper notre retard.



Oracle est une grande entreprise et une autre entreprise prometteuse est également impliquée dans le cluster OpenAI GB200, mais lorsque notre destin dépend du fait d'être de loin le plus rapide, nous devons avoir nos propres mains sur le volant, plutôt que d'être un conducteur en retrait.

La startup et Oracle ont mis fin aux discussions visant à étendre un accord existant dans le cadre duquel xAI louait les puces d'IA de Nvidia au fournisseur de cloud, selon un rapport, citant plusieurs personnes impliquées dans les discussions.L'entreprise xAI de Musk construit un système utilisant les processeurs graphiques H100 de Nvidia "pour un temps d'exécution plus rapide", a déclaré le milliardaire dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux X.La capacité spécifique dont Oracle discutait avec xAI a été confiée à un autre client, a indiqué une source au fait de l'affaire.« L'entreprise est toujours en discussion avec les clients sur les capacités à venir et continue de s'engager avec xAI sur ses besoins d'infrastructure », a déclaré la source.Un accord pluriannuel de location de processeurs Nvidia à Oracle pour un projet de superordinateur était en cours, mais les négociations ont été freinées par des problèmes tels que les exigences de Musk de construire un superordinateur plus rapidement qu'Oracle ne le jugeait possible.Oracle s'est également inquiété du fait que l'emplacement privilégié par xAI ne disposait pas d'une alimentation électrique suffisante, a ajouté le rapport.xAI a déjà un contrat pour former des modèles d'IA dans le Gen2 Cloud d'Oracle.