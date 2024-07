Question : Qu'est-ce qu'ils préparent ? Quel est, selon vous, le prochain niveau en Finance que l'IA peut débloquer ?



Jamie Dimon :



Je pense que la chose la plus importante est que l'IA est réelle. Nous avons déjà des milliers de personnes qui la pratiquent : les meilleurs scientifiques du monde, Manuela Veloso de l'université Carnegie Mellon, l'apprentissage automatique, etc.



C'est une chose vivante qui respire, donc les gens veulent savoir ce qu'elle va faire. C'est une chose vivante, qui respire et qui va changer, il y aura différents types de modèles et différents types d'outils et de technologies. Mais pour nous, la façon de voir les choses est la suivante : « chaque processus - erreurs, trading, couverture, recherche - chaque application, chaque base de données, peut être appliqué à l'IA ».



Elle peut agir comme copilote, ou pour remplacer les humains - par exemple, l'IA se charge de la couverture des actions pour nous. Pour l'essentiel, il s'agit de générer des idées, d'élaborer de grands modèles de langage. Elle prend des notes pendant que vous parlez à quelqu'un, et pendant qu'elle prend des notes, elle peut vous dire qu'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Toutes les erreurs, tous les services à la clientèle, c'est un peu de tout.



Question : Mais l'IA va-t-elle remplacer certains emplois ?



James Dimon, PDG de JPMorgan Chase depuis 2006, est un banquier et homme d'affaires américain. Il a figuré dans les listes des 100 personnes les plus influentes du monde publiées par le magazine Time en 2006, 2008, 2009 et 2011. En février 2024, Forbes estimait sa valeur nette à 2 milliards de dollars. Il affirme que l'IA est une chose vivante, qui respire, et qu'elle est intégrée à tous les processus.L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis.L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle entraîne une évolution sociétale et économique vers une automatisation accrue, une prise de décision fondée sur les données et l'intégration de systèmes d'IA dans divers secteurs économiques et domaines de la vie, ce qui a un impact sur les marchés de l'emploi, les soins de santé, le gouvernement, l'industrie, l'éducation, la propagande et la désinformation. Cela soulève des questions sur les effets à long terme, les implications éthiques et les risques de l'IA, suscitant des discussions sur les politiques réglementaires visant à garantir la sécurité et les avantages de la technologie.Jamie Dimon décrit la manière dont l'entreprise intègre l'IA dans tous ses processus.