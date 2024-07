Les membres de la SAG-AFTRA qui travaillent sur des jeux vidéo se mettent en grève



Le directeur exécutif national et négociateur en chef de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, agissant sous l'autorité déléguée par le conseil national de SAG-AFTRA, et avec l'avis et le conseil unanimes du comité de négociation de l'accord sur les médias interactifs, a appelé à une grève de l'accord sur les médias interactifs, à compter du 26 juillet à 0h01. Le vote de grève d'aujourd'hui intervient après plus d'un an et demi de négociations sans accord.



Le groupe de négociation de commodité avec lequel SAG-AFTRA négocie comprend Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc, Electronic Arts Productions Inc, Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc, Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc, VoiceWorks Productions Inc, et WB Games Inc.



Tout jeu souhaitant employer des talents de la SAG-AFTRA pour effectuer un travail couvert doit signer le nouvel accord sur les médias interactifs indépendants à budget réduit, l'accord intérimaire sur les médias interactifs ou l'accord intérimaire sur la localisation interactive. Ces accords offrent aux membres des protections essentielles en matière d'I.A.



Les négociations ont débuté en octobre 2022 et le 24 septembre 2023, les membres de la SAG-AFTRA ont approuvé une autorisation de grève pour les jeux vidéo avec un vote positif de 98,32 %. Bien que des accords aient été conclus sur de nombreuses questions importantes pour les membres de SAG-AFTRA, les employeurs refusent d'affirmer clairement, dans un langage clair et applicable, qu'ils protégeront tous les artistes-interprètes couverts par ce contrat dans leur langage d'IA.



« Nous n'allons pas accepter un contrat qui permet aux entreprises d'abuser de l'IA au détriment de nos membres. Trop c'est trop. Lorsque ces entreprises voudront sérieusement proposer un accord avec lequel nos membres pourront vivre - et travailler - nous serons là, prêts à négocier », a déclaré Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA.



« L'industrie des jeux vidéo génère des milliards de dollars de bénéfices chaque année. La force motrice de ce succès est constituée par les personnes créatives qui conçoivent et créent ces jeux. Ils méritent et exigent les mêmes protections fondamentales que les artistes du cinéma, de la télévision, du streaming et de la musique : une rémunération équitable et le droit à un consentement éclairé pour l'utilisation de leur visage, de leur voix et de leur corps par l'IA. Franchement, il est stupéfiant que ces studios de jeux vidéo n'aient rien appris des leçons de l'année dernière - que nos membres peuvent et vont se lever et exiger un traitement juste et équitable en ce qui concerne l'I.A., et que le public nous soutient dans cette démarche », a déclaré Mme Crabtree-Ireland.



« Dix-huit mois de négociations nous ont montré que nos employeurs ne sont pas intéressés par des protections équitables et raisonnables de l'assurance-invalidité, mais plutôt par une exploitation flagrante. Nous refusons ce paradigme - nous n'abandonnerons aucun de nos membres et nous n'attendrons pas plus longtemps une protection suffisante. Nous nous réjouissons de collaborer avec les équipes sur nos contrats intérimaires et indépendants, qui assurent la transparence de l'I.A., le consentement et la rémunération de tous les artistes-interprètes, et de continuer à négocier de bonne foi avec ce groupe de négociation lorsqu'il sera prêt à nous rejoindre dans le monde que nous méritons tous », a déclaré la présidente du comité de négociation de l'accord sur les médias interactifs, Sarah Elmaleh. Le directeur exécutif national et négociateur en chef de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, agissant sous l'autorité déléguée par le conseil national de SAG-AFTRA, et avec l'avis et le conseil unanimes du comité de négociation de l'accord sur les médias interactifs, a appelé à une grève de l'accord sur les médias interactifs, à compter du 26 juillet à 0h01. Le vote de grève d'aujourd'hui intervient après plus d'un an et demi de négociations sans accord.Le groupe de négociation de commodité avec lequel SAG-AFTRA négocie comprend Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc, Electronic Arts Productions Inc, Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc, Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc, VoiceWorks Productions Inc, et WB Games Inc.Tout jeu souhaitant employer des talents de la SAG-AFTRA pour effectuer un travail couvert doit signer le nouvel accord sur les médias interactifs indépendants à budget réduit, l'accord intérimaire sur les médias interactifs ou l'accord intérimaire sur la localisation interactive. Ces accords offrent aux membres des protections essentielles en matière d'I.A.Les négociations ont débuté en octobre 2022 et le 24 septembre 2023, les membres de la SAG-AFTRA ont approuvé une autorisation de grève pour les jeux vidéo avec un vote positif de 98,32 %. Bien que des accords aient été conclus sur de nombreuses questions importantes pour les membres de SAG-AFTRA, les employeurs refusent d'affirmer clairement, dans un langage clair et applicable, qu'ils protégeront tous les artistes-interprètes couverts par ce contrat dans leur langage d'IA.», a déclaré Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA.», a déclaré Mme Crabtree-Ireland.», a déclaré la présidente du comité de négociation de l'accord sur les médias interactifs, Sarah Elmaleh.

L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. L'utilisation croissante de l'IA entraîne une évolution sociétale et économique vers une automatisation accrue, une prise de décision fondée sur les données et l'intégration de systèmes d'IA dans divers secteurs économiques et domaines de la vie, ce qui a un impact sur les marchés de l'emploi. Cela soulève des questions sur les effets à long terme, les implications éthiques et les risques de l'IA, suscitant des discussions sur les politiques réglementaires visant à garantir la sécurité et les avantages de la technologie.SAG-AFTRA représente environ 160 000 acteurs, annonceurs, journalistes de radiotélévision, danseurs, DJ, rédacteurs en chef, animateurs de programmes, marionnettistes, artistes du disque, chanteurs, cascadeurs, artistes de la voix off et autres professionnels des médias. Les membres de la SAG-AFTRA travaillent ensemble pour garantir les protections les plus solides aux artistes des médias au 21e siècle et au-delà.Les grands éditeurs de jeux vidéo - comme Activision, Warner Bros et Walt Disney - doivent faire face à une grève des artistes d'Hollywood à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA). Cette grève fait suite à un an et demi de négociations sur un nouveau contrat entre les sociétés et un syndicat représentant plus de 2 500 artistes de jeux vidéo. Les deux parties affirment s'être mises d'accord sur plusieurs points essentiels, tels que les salaires et la sécurité au travail, mais les protections liées à l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle restent un obstacle majeur.L'action syndicale a été lancée par la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (Sag-Aftra), qui a paralysé Hollywood l'année dernière en raison d'une grève des acteurs de cinéma et de télévision. Les artistes-interprètes s'inquiètent du fait que les studios de jeux vidéo utilisent l'IA générative pour reproduire leur voix et leur apparence physique afin d'animer des personnages de jeux vidéo, sans leur offrir une rémunération équitable.», a déclaré Sag-Aftra dans un communiqué. «», a-t-elle ajouté.Toutefois, les studios de jeux vidéo ont déclaré qu'ils avaient déjà fait suffisamment de concessions pour répondre aux demandes du syndicat. «», a déclaré Audrey Cooling, porte-parole des dix producteurs de jeux vidéo qui négocient avec Sag-Aftra. «».L'accord sur les médias interactifs couvre les artistes qui fournissent des services de voix off et du travail à la caméra utilisé pour créer des personnages de jeux vidéo. Le dernier accord de ce type, qui ne prévoyait pas de protection de l'IA, devait expirer en novembre 2022, mais il a été prolongé sur une base mensuelle pendant que les négociations se poursuivaient.L'année dernière, les acteurs de télévision et de cinéma aux États-Unis ont obtenu 1 milliard de dollars de nouveaux salaires et avantages, ainsi que des garanties sur l'utilisation de l'IA, à la suite d'une grève organisée par Sag-Aftra. Cette grève de 118 jours a été la plus longue des 90 ans d'existence du syndicat. Combinées à une autre grève des scénaristes, ces actions ont gravement perturbé la production cinématographique et télévisuelle et ont coûté plus de 6,5 milliards de dollars à l'économie californienne, selon la publication Deadline, spécialisée dans l'industrie du divertissement.Voici l'annonce de la SAG-AFTRA :Quel est votre avis sur cette nouvelle grève de la SAG-AFTRA ?Pensez-vous que les studios et les membres de la SAG-AFTRA pourront trouver un accord ?