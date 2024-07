Should Tesla invest $5B into @xAI, assuming the valuation is set by several credible outside investors?



(Board approval & shareholder vote are needed, so this is just to test the waters) — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2024

Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et un investisseur connu pour ses rôles clés dans la société spatiale SpaceX et la société automobile Tesla, Inc. Il est également propriétaire de X Corp, la société qui exploite la plateforme de médias sociaux X (anciennement connue sous le nom de Twitter), et a participé à la création de The Boring Company, xAI, Neuralink et OpenAI. Il est l'une des personnes les plus riches du monde ; en juillet 2024, Forbes estime sa valeur nette à 221 milliards de dollars américains.X.AI Corp. est une startup américaine qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Fondée par Elon Musk en mars 2023, son objectif déclaré est de « comprendre la véritable nature de l'univers ».M. Musk, qui est déjà à la tête d'une série d'entreprises de premier plan, dont SpaceX, The Boring Co, Neuralink et X Corp, a publié le sondage peu après la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Tesla, le mardi 23 juillet au soir. La question, « Tesla devrait-elle investir 5 milliards de dollars dans @xAI, en supposant que l'évaluation soit fixée par plusieurs investisseurs extérieurs crédibles ? », était accompagnée d'une mise en garde selon laquelle tout investissement de ce type nécessiterait l'approbation du conseil d'administration et un vote des actionnaires.Le dernier rapport sur les résultats de Tesla a révélé un bilan mitigé : alors que les bénéfices ont été inférieurs aux attentes des analystes pour le quatrième trimestre consécutif et que le chiffre d'affaires du segment principal de l'automobile a diminué, l'entreprise a enregistré une hausse significative des ventes de produits de stockage d'énergie. M. Musk a mis l'accent sur des innovations futures telles que les robotaxis et les robots humanoïdes pour susciter l'intérêt des investisseurs. Malgré cela, les actions de Tesla ont chuté de plus de 7 % après la séance.Les entreprises de M. Musk ne sont pas étrangères à la collaboration et au financement croisé, même si ce n'est pas à une échelle aussi massive. Par exemple, SpaceX a acheté des campagnes publicitaires pour ses services internet Starlink sur X, et The Boring Co. construit des tunnels sur le site de Tesla au Texas. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, M. Musk a été interrogé sur les investissements potentiels dans xAI et l'intégration de son logiciel, Grok, dans les véhicules Tesla. Musk a reconnu la synergie, notant que xAI a joué un rôle déterminant dans l'avancement de la technologie Full Self-Driving de Tesla et dans le développement d'un nouveau centre de données.Le chiffre de 5 milliards de dollars n'a été présenté qu'après le sondage de Musk à l'issue de la conférence téléphonique, laissant de nombreuses questions sans réponse sur la manière dont Grok, le produit phare de xAI, améliore la technologie de Tesla. xAI, fondée en mars de l'année dernière et évoquée publiquement par Musk en juillet 2023, se concentre sur le développement de grands modèles de langage et de logiciels d'IA pour concurrencer les géants de l'industrie tels que Google, Microsoft, OpenAI, et Meta. Grok vise à offrir une alternative politiquement incorrecte et pleine d'esprit aux chatbots IA existants tels que ChatGPT d'OpenAI, Bard de Google, Bing de Microsoft et Claude d'Anthropic.Bien que l'investissement potentiel de 5 milliards de dollars de Tesla dans xAI soit encore sujet à débat, cette initiative témoigne de la volonté constante de Musk de repousser les limites de l'intégration de l'IA et de la technologie. Avec le récent cycle de financement de 6 milliards de dollars de la série B de xAI et une valorisation de 24 milliards de dollars, la startup est prête à faire des progrès significatifs dans le paysage de l'IA.Le monde de la technologie surveille de près la dernière entreprise de Musk, qui pourrait remodeler les industries de l'IA et de l'automobile, en fusionnant les capacités avancées de l'IA avec les innovations pionnières de Tesla. Cet investissement potentiel pourrait marquer un nouveau chapitre dans la quête de M. Musk visant à intégrer des technologies de pointe dans son large éventail d'entreprises, consolidant ainsi sa position de leader visionnaire dans le monde de la technologie.Par ailleurs, rappelons que des actionnaires de Tesla ont récemment poursuivi le PDG Elon Musk et le conseil d'administration en raison de la décision du milliardaire de créer xAI. Les plaignants considèrent xAI comme un concurrent direct de Tesla et accusent Musk d'avoir détourné les talents et les ressources de Tesla vers sa nouvelle startup. L'action en justice est l'une des contestations les plus directes de la décision de Musk de créer xAI, et elle fait suite à la menace du PDG de développer l'IA en dehors de Tesla s'il n'obtient pas davantage de droits de vote au sein de l'entreprise. Selon les plaignants, Musk a manqué à son obligation fiduciaire envers Tesla et a pillé les ressources de l'entreprise.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Elon Musk crédible ou pertinente ?