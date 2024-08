La reconnaissance faciale peine à se détacher des préoccupations en lien aux droits de l’Homme, d’où la controverse autour de cette technologie

La plateforme de reconnaissance faciale sera utilisée pour rationaliser et sécuriser l'entrée de milliers de médias, d'officiels, d'employés et d'invités accrédités, afin qu'ils puissent facilement accéder à des zones restreintes telles que les tribunes de presse et les vestiaires.« Les détenteurs d'accréditation prennent simplement un selfie avant de venir, puis Wicket vérifie leur identité et contrôle leurs accréditations avec Accredit (une plateforme d'accréditation) lorsqu'ils passent les contrôles de sécurité », explique une des têtes derrière l’initiative.La technologie Wicket a été déployée dans une poignée de stades de la NFL l'année dernière dans le cadre d'un programme pilote. D'autres stades commenceront à l'utiliser à partir du 8 août, date du coup d'envoi de la pré-saison. Certaines équipes ont également étendu leur utilisation de la technologie pour scanner le visage des détenteurs de billets. Les Cleveland Browns, les Atlanta Falcons et les New York Mets ont tous utilisé le logiciel d'authentification faciale de la société pour authentifier les fans détenteurs de billets.En raison de préoccupations liées aux droits de l'homme, des chercheurs de l'université de Cambridge ont empêché la police d'utiliser la reconnaissance faciale pour des mesures de sécurité. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont déclaré que la méthode de reconnaissance faciale ne répond pas aux normes éthiques et juridiques et que c'est pourquoi elle devrait être interdite dans les espaces publics.Les chercheurs du Minderoo Center for Technology and Democracy ont analysé trois cas d'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale (FRT) par des officiers de police et tous ces cas violaient les droits de l'homme.Ces chercheurs ont ensuite inclus les lois britanniques sur la protection des données et l'égalité pour créer un audit permettant de vérifier les actes de FRT par rapport aux directives légales. Ils ont ensuite appliqué ces directives et ces normes aux FRT utilisés par la police britannique locale. Dans deux cas, il a été constaté que ce FRT était utilisé pour scanner des foules et comparer les visages à des criminels reconnus et permettre à d'autres d'être sur la "liste de surveillance". Même si les FRT étaient utilisés pour reconnaître et comparer les criminels, il y avait un manque de transparence, de responsabilité et de contrôle. La recherche a révélé que certaines informations importantes provenant de ces FRT étaient également cachées à la police. Il est donc difficile d'évaluer les problèmes liés à la technologie de reconnaissance faciale.L'auteur principal de cette recherche a déclaré que la police n'est pas celle qui doit être déclarée responsable et tenue pour responsable des dommages causés par la technologie de reconnaissance faciale. Il n'y a pas eu de mauvaise utilisation de la technologie par la police et peu ou pas de preuves des communautés qui ont été affectées par cette technologie. Elle a également déclaré que « nous nous efforçons de rendre ces technologies éthiques et sûres pour les gens. Nous essayons toujours de trouver des preuves solides auprès des personnes et des communautés qui ont été lésées par le déploiement de la technologie de reconnaissance faciale par la police. »Le directeur exécutif du Minderoo Center for Technology and Democracy a déclaré que de nombreuses forces de police, y compris celles d'Angleterre et du Pays de Galles, ont déployé la technologie de reconnaissance faciale. « Il n'y a aucun moyen d'éviter ce type de technologies. Ce que nous pouvons faire, c'est rendre l'utilisation de ces technologies plus sûre. »Source : Communiqué NFLUtilisation de la reconnaissance faciale ou pas : de quel bord êtes-vous ? Pour quelles raisons ?Les avantages de la reconnaissance faciale l'emportent-ils sur les inconvénients afin de justifier son utilisation dans les lieux publics ?