L'adoption de l'IA a atteint de nouveaux sommets en 2023, les revenus mondiaux des logiciels de plateformes d'IA ayant augmenté de 44,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 27,9 milliards de dollars, selon le rapport Worldwide Artificial Intelligence Platforms Software Market Shares, 2023 d'IDC. Le leadership de Microsoft sur le marché des logiciels de plateformes d'IA peut être attribué à ses offres robustes et complètes, ainsi qu'à son vaste écosystème de produits et de services. Les solutions d'IA de Microsoft sont profondément intégrées dans ses logiciels et services cloud populaires, offrant une expérience transparente aux entreprises et aux développeurs. Palantir, OpenAI, Google et Amazon Web Services complètent le top 5 des fournisseurs de logiciels de plateforme d'IA en 2023.", a déclaré Ritu Jyoti, vice-président du groupe et directeur général de la recherche sur l'intelligence artificielle, l'automatisation, les données et l'analytique d'IDC. "Selon l'enquête Future Enterprise Resiliency and Spending Survey d'IDC, Wave 4 (avril 2024), la moitié des organisations qui déploient actuellement GenAI en production ont déjà choisi une plateforme d'IA, tandis que la plupart des organisations qui ont déjà initié des investissements significatifs le feront dans les six prochains mois.", a déclaré Raghunandan Kuppuswamy, directeur de recherche en intelligence artificielle et en automatisation chez IDC. "Les plateformes d'IA facilitent le développement et le déploiement de modèles et d'applications d'IA, y compris les assistants intelligents qui peuvent imiter les capacités cognitives humaines. Les composants technologiques des plateformes d'IA comprennent l'apprentissage automatique (ML), l'apprentissage profond, l'IA générative (GenAI), le traitement du langage naturel (NLP), l'analyse de texte, l'analyse des médias riches, le marquage, la recherche, la catégorisation, le regroupement, la génération d'hypothèses, la réponse aux questions, la visualisation, le filtrage, l'alerte et la navigation. Le marché des plateformes d'IA se compose de trois marchés fonctionnels : Les logiciels de cycle de vie de l'IA, les services logiciels d'IA et les logiciels de recherche et de découverte de connaissances.IDC s'attend à ce que les déploiements de plateformes d'IA dans le cloud progressent plus rapidement que les déploiements sur site, les recettes des plateformes d'IA dans le cloud public devant afficher un TCAC de 50,9 % sur cinq ans. Cette tendance est attribuée aux mesures de sécurité avancées, à la conformité des données et des réglementations, et aux capacités d'évolutivité offertes par les fournisseurs de cloud. Avec les progrès rapides de la technologie et la demande croissante de solutions d'IA de la part des entreprises de tous les secteurs, le déploiement de plateformes d'IA dans le cloud devrait continuer à se développer à un rythme rapide.: IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?