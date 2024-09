Nous avons également vu le modèle, comme de grands modèles orchestrant de petits modèles. Il s'agit donc de quelque chose de très différent de l'idée que l'on se fait du modèle comme d'une personne unique, même si, je ne sais pas, il y a peut-être une analogie avec une personne. Nous avons des modèles plus grands et plus puissants et des modèles plus rapides, moins chers et moins intelligents.Ainsi, un modèle que nous avons découvert chez certains clients est que le grand modèle a en tête une tâche importante et qu'il distribue ensuite une copie de 100 petits modèles qui, à l'aide de cette copie, s'acquittent de la tâche et rendent compte au grand modèle. Ainsi, au lieu d'une personne, c'est un essaim qui accomplit la tâche d'une manière tout à fait non humaine. C'est presque comme si une colonie d'abeilles accomplissait la tâche.Tout cela pour dire que nous n'avons pas encore trouvé la meilleure façon d'utiliser les modèles et qu'il y a beaucoup de façons différentes de les utiliser. Mais je pense aussi qu'au fur et à mesure que les modèles deviennent plus intelligents, ils s'améliorent pour résoudre ces problèmes. Ainsi, à mesure qu'ils deviennent plus intelligents, nous pourrons mieux les transformer en agents, qui seront plus à même de mener à bien une tâche de bout en bout. L'élément humain, la quantité de travail que les humains devront effectuer, va diminuer.