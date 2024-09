Des rapports en début d'année déclaraient qu' OpenAI s'apprêterait à dévoiler GPT-5 , une version améliorée de son modèle d'IA qui alimente ChatGPT. Certaines entreprises clientes auraient eu des démonstrations de GPT-5 ainsi que des améliorations de ChatGPT. Cette mise à jour majeure, potentiellement nommée GPT-5, est décrite comme étant "matériellement meilleure" que son prédécesseur, le GPT-4, avec des capacités améliorées pour imiter la communication humaine et exécuter des tâches automatisées.Tadao Nagasaki, le président d'OpenAI au Japon a présenté le prochain modèle d'IA appelé "GPT-Next" et a indiqué qu'il s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus puissant que la version actuelle. Il a partagé ces informations lors de l'événement KDDI Summit 2024 qui s'est tenu à Tokyo. Nagasaki a déclaré : "L'amélioration majeure implicite proviendra d'une meilleure architecture et d'une meilleure efficacité d'apprentissage, plutôt que d'une simple puissance de calcul brute. Elle utilisera également une version plus petite de "", le système d'IA avancé qu'OpenAI serait en train de développer.C'est la première fois que des informations sur GPT-Next sont partagées. OpenAI aurait déjà commencé à former GPT-5 en vue de la sortie du modèle d'IA prévue pour la fin 2024 ou le début 2025. Il aurait également confirmé qu'un modèle plus avancé pourrait voir le jour en 2025. Bien que la date n'ait pas été mentionnée, une diapositive derrière le président japonais d'OpenAI mentionne GPT-Next 2024, une diapositive montrant la trajectoire des versions d'OpenAI.Si les capacités multipliées par 100 sont exactes lors du lancement du prochain modèle, l'avenir d'OpenAI pourrait être encore plus excitant que prévu, car l'entreprise continue d'être le leader dans ce domaine. Nagasaki a évoqué l'étape que l'entreprise a franchie, ChatGPT comptant désormais 200 millions d'utilisateurs hebdomadaires.L'entreprise a quitté le secteur de la consommation pour cibler les entreprises, avec le lancement de ChatGPT Enterprise en août 2023. Depuis son lancement, OpenAI se targue d'avoir été adoptée par plus de 80 % des entreprises du Fortune 500. Parmi les premiers utilisateurs figurent des leaders de l'industrie tels que Canva, PwC et Zapier. "", a déclaré M. Nagasaki lors de la conférence.: Tadao Nagasaki, KDDI Summit 2024, TokyoPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?