L'IA a pris leur travail, maintenant ils sont payés pour la rendre humaine : le monde des rédacteurs publicitaires peut vous donner un aperçu de l'impact de l'IA sur votre emploi

L'intelligence artificielle (IA) est en train de transformer l'internet, comme la production de contenus et la modération des commentaires. Un rapport d'Europol en 2023, l'agence de l'Union européenne chargée de l'application de la loi, estime que dans quelques années, l'IA produira 90 % du contenu de l'internet. Mais pour des observateurs, l'IA serait sur le point de transformer l'Internet en un véritable cauchemar Toby Walsh, professeur d'IA à l'université de Nouvelle-Galles du Sud, déclarait que l'IA menace de plus en plus les projets collaboratifs comme Wikipedia et Reddit, rendant le web de plus en plus machine-centrique. "". Licato, professeur à l'université de Floride du Sud, comparait l'état actuel de l'expérience web à la théorie de "". À terme, selon cette théorie, "" Selon Gordon Crovitz, codirecteur général de NewsGuard, "Dans ce contexte, un nouveau rapport révèle que si l'IA a remplacé la plupart des rédacteurs de contenu sur le web, ces derniers sont aujourd'hui payés pour lui donner une impression humaine. Si vous vous inquiétez des conséquences de l'IA sur votre emploi, ce rapport sur le monde des rédacteurs publicitaires pourrait vous donner un aperçu de l'avenir.Le rédacteur Benjamin Miller (ce n'est pas son vrai nom) prospérait au début de l'année 2023. Il dirigeait une équipe de plus de 60 rédacteurs et éditeurs, publiant des billets de blog et des articles pour promouvoir une entreprise technologique qui rassemble et revend des données sur tous les sujets, de l'immobilier aux voitures d'occasion. "", explique M. Miller, qui a pu faire appel à sa créativité et collaborer avec des experts sur des sujets variés.Mais un jour, le responsable de M. Miller lui a parlé d'un nouveau projet. "", raconte-t-il. Un mois plus tard, l'entreprise a mis en place un système automatisé. Le directeur de M. Miller saisit le titre d'un article dans un formulaire en ligne, un modèle d'IA génère une ébauche basée sur ce titre et M. Miller reçoit une alerte sur son ordinateur.Au lieu de trouver leurs propres idées, les rédacteurs créaient des articles à partir de ces grandes lignes, et M. Miller procédait à une dernière révision avant la publication des articles. M. Miller n'a eu que quelques mois pour s'adapter avant d'apprendre qu'un deuxième niveau d'automatisation allait être mis en place. Désormais, ChatGPT rédige les articles dans leur intégralité, et la plupart des membres de son équipe sont licenciés. Les quelques personnes restantes se sont retrouvées avec une tâche encore moins créative : éditer le texte médiocre de ChatGPT pour le rendre plus humain.En 2024, l'entreprise a licencié le reste de l'équipe de M. Miller, qui s'est retrouvé seul. "", explique M. Miller. Chaque jour, il ouvrait les documents rédigés par l'IA pour corriger les erreurs de formule du chatbot, réalisant ainsi le travail qui employait auparavant des dizaines de personnes.", explique M. Miller. "".L'expérience de M. Miller reflète une évolution plus large. Dans de nombreux secteurs, l'IA est utilisée pour produire des travaux qui étaient autrefois l'apanage de l'esprit humain. L'IA est souvent moins coûteuse qu'une personne, mais les premiers utilisateurs se rendent vite compte qu'elle n'est pas toujours aussi performante. Aujourd'hui, des personnes comme M. Miller se voient demander de faire équipe avec les chatbots qui leur volent leur travail afin de donner aux algorithmes un peu d'humanité, une armée cachée qui fait paraître l'IA meilleure qu'elle ne l'est en réalité.Si l'IA devient nettement plus efficace, il s'agira d'une solution temporaire. Dans le cas contraire, l'histoire de M. Miller pourrait être un avant-goût de ce qui attend d'autres professions.Difficile à dire. On se trouve à un carrefour troublant, où certains experts prévoient que des robots super intelligents remplaceront bientôt la plupart des emplois humains, tandis que d'autres pensent que la technologie ne s'approchera peut-être jamais de ce point. D'autres encore affirment qu'on se dirige vers un avenir où l'IA et l'homme collaboreront plutôt que de se concurrencer.Mais à une échelle beaucoup plus réduite, certains travailleurs sont déjà confrontés à des conséquences pénibles. S'il est une chose que l'IA générative alimentée par les grands modèles de langage peuvent faire, c'est enchaîner des mots et des paragraphes, ce qui place certains rédacteurs en première ligne. La crainte de perdre du travail au profit d'outils d'écriture alimentés par l'IA a été l'un des principaux motifs de la grève des scénaristes aux États-Unis l'année dernière. D'autres industries créatives sont confrontées à des préoccupations similaires quant à leur avenir, avec l'arrivée d'outils d'IA capables de générer des images, du son et de la vidéo à partir de rien.L'impact se fait déjà sentir chez les rédacteurs, c'est-à-dire les personnes qui rédigent des documents marketing et d'autres contenus pour les entreprises. Dans certains secteurs de la rédaction, l'IA est une bénédiction. Elle peut être un outil utile qui accélère le travail et améliore la créativité. Mais d'autres rédacteurs, en particulier ceux qui sont en début de carrière, affirment que l'IA complique la recherche d'emploi.Mais certains ont également remarqué l'émergence d'un nouveau type de travail, beaucoup moins bien rémunéré : la correction des écrits bâclés des chatbots. "", explique Catrina Cowart, rédactrice publicitaire basée à Lexington, dans le Kentucky (États-Unis), qui a travaillé à la révision de textes rédigés par l'IA.".Selon Mme. Cowart, l'humanisation de l'IA prend souvent plus de temps que la rédaction d'un article à partir de zéro, mais la rémunération est moins bonne. "», explique-t-elle. "", ajoute Mme Cowart.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?