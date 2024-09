Lors de son dernier rapport sur les résultats financiers, Microsoft a déclaré que la demande en IA dans le cloud dépasse l’offre , même après une augmentation de 79 % des dépenses en capital. Microsoft a révélé dans son rapport que ses dépenses en capital avaient augmenté de 79 % par rapport à l’année précédente, atteignant 14 milliards de dollars. La société investit bien plus rapidement que sa croissance de revenus, qui a augmenté de 17 % sur la même période. Pourtant, malgré ces investissements massifs, Microsoft fait face à une pénurie d’infrastructure de centre de données, en particulier pour le déploiement de modèles d’intelligence artificielle.Les modèles d'IA, en particulier ceux utilisés pour l'apprentissage profond et le traitement de données à grande échelle, nécessitent une puissance de calcul considérable, ce qui entraîne une plus grande consommation d'énergie. Les besoins informatiques de l'IA ont poussé les entreprises technologiques à regrouper des milliers de puces en clusters pour obtenir la puissance de calcul nécessaire, ce qui a fait exploser la demande de centres de données spécialisés.Selon Blackrock et Microsoft, le fonds d'investissement, connu sous le nom de Global AI Infrastructure Investment Partnership, visera à améliorer les chaînes d'approvisionnement de l'IA et l'approvisionnement en énergie. MGX, la société d'investissement soutenue par Abu Dhabi, sera un partenaire général du fonds, tandis que la société Nvidia, spécialisée dans les puces d'IA, apportera son expertise.Alors que la volonté de développer des capacités d'IA plus puissantes nécessite d'importants investissements dans les infrastructures pour les soutenir, BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft et MGX ont annoncé le Global AI Infrastructure Investment Partnership (GAIIP) pour réaliser des investissements dans des centres de données nouveaux et élargis afin de répondre à la demande croissante de puissance de calcul, ainsi que dans des infrastructures énergétiques pour créer de nouvelles sources d'énergie pour ces installations.Ces investissements dans l'infrastructure seront principalement réalisés aux États-Unis pour stimuler l'innovation et la croissance économique dans le domaine de l'IA, et le reste sera investi dans les pays partenaires des États-Unis.Le partenariat soutiendra une architecture ouverte et un large écosystème, fournissant un accès complet sur une base non exclusive à une gamme variée de partenaires et d'entreprises. NVIDIA soutiendra le GAIIP en mettant son expertise en matière de centres de données et d'usines d'IA au service de l'écosystème de l'IA. Le GAIIP s'engagera également activement avec les leaders de l'industrie pour aider à améliorer les chaînes d'approvisionnement de l'IA et l'approvisionnement en énergie au profit de ses clients et de l'industrie.Le partenariat cherchera dans un premier temps à débloquer 30 milliards de dollars de capital-investissement auprès d'investisseurs, de propriétaires d'actifs et d'entreprises, ce qui permettra de mobiliser jusqu'à 100 milliards de dollars de potentiel d'investissement total, en incluant le financement par la dette.Les fondateurs de ce partenariat réunissent les principaux investisseurs mondiaux BlackRock, GIP et MGX, un investisseur dans l'intelligence artificielle et les technologies de pointe, avec le financement et l'expertise de Microsoft. Le GAIIP combine une connaissance approfondie de l'infrastructure et de la technologie pour favoriser une mise à l'échelle efficace des centres de données, avec des capacités d'investissement dans l'énergie, l'électricité et la décarbonisation pour l'infrastructure habilitante connexe pour l'IA.Son Altesse Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, président du MGX, a souligné l'importance de l'IA pour l'avenir de nos économies : «», a déclaré Larry Fink, président-directeur général de BlackRock. «», a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. «», a déclaré Brad Smith, vice-président du conseil d'administration et président de Microsoft. «», a déclaré Ahmed Yahia Al Idrissi, PDG de MGX. «», a déclaré Bayo Ogunlesi, président-directeur général de Global Infrastructure Partners. «», a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA. «MGX a été créé à Abu Dhabi au début de cette année pour investir dans l'IA et les technologies avancées avec des partenaires mondiaux afin de permettre le tissu technologique de l'économie mondiale, en se concentrant sur l'infrastructure de l'IA, la technologie basée sur l'IA et les semi-conducteurs. L'annonce de Microsoft et BlackRock est un partenariat majeur dans ces segments, qui s'appuie sur les investissements de longue date de l'émirat dans les centres de données, la capacité de calcul et l'infrastructure habilitante.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft et de BlackRock crédible ou pertinente ?