James Cameron est un réalisateur de films acclamé par la critique et connu pour certains des plus grands succès au box-office de tous les temps. Il est le réalisateur du célèbre film Titanic, sorti en 1997. Fan de science-fiction, il est également le réalisateur des films Terminator (1984) et Avatar (2009). Terminator raconte l'histoire d'un cyborg venu d'un futur où sa race livre aux hommes une guerre sans merci. Le robot humanoïde doit trouver et éliminer Sarah Connor avant qu'elle ne donne naissance à John, appelé à devenir le chef de la résistance.Dans différentes déclarations, James Cameron a estimé que l'intelligence artificielle (IA) est peut-être en passe de rendre réels des événements similaires à ceux de Terminator. En mars 2023, il a déclaré : "" Il affirmait également que "l'IA a pris le pouvoir et qu'il est déjà trop tard" En juillet 2023, il a affirmé avoir essayé de mettre en garde l'humanité contre les dangers potentiels de l'IA à travers son film de science-fiction Terminator en 1984. Il déclarait : "". Il estimait que l'IA représente un risque sérieux pour l'humanité et qu'elle doit être réglementée et développée uniquement dans le but de servir l'intérêt de tout le monde.Outre ses prouesses de cinéaste révolutionnaire et son rôle de pionnier en matière de 3D et de VFX, Cameron est également un innovateur technologique. Il n'est donc pas surprenant qu'il participe à la prochaine vague d'IA et qu'il en exploite la technologie. Prem Akkaraju, PDG de Stability AI, a annoncé que James Cameron rejoint le conseil d'administration de Stability AI.James Cameron rejoindra les autres membres du conseil d'administration nouvellement nommés, notamment Dana Settle, cofondatrice et associée directrice de Greycroft ; Colin Bryant, directeur de l'exploitation et associé général de Coatue Management ; et Sean Parker, entrepreneur, philanthrope et ancien président de Facebook, qui occupe le poste de président exécutif.L'entreprise a déclaré que l'arrivée de Cameron représente une étape importante dans la mission de Stability AI, qui consiste à transformer les médias visuels. James Cameron et Stability AI se situent tous deux à l'intersection des technologies émergentes et de la créativité. La perspective centrée sur l'artiste et le sens des affaires et de la technique de James Cameron aideront Stability AI à continuer à débloquer de nouvelles opportunités pour permettre aux créateurs de raconter des histoires d'une manière autrefois inimaginable. "", a déclaré Prem Akkaraju.Quel est votre avis sur le sujet ?