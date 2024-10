Le mariage est en déclin au Japon alors que le taux de natalité du pays a atteint son plus bas niveau historique. En 2023, 474 717 mariages ont été célébrés, contre 504 930 en 2022, tandis que le nombre de naissances s'élevait à 727 277, contre 770 759. Face à cette baisse des mariages au Japon, le gouvernement de Tokyo a annoncé développer une application de rencontre accessible par téléphone ou par internet.En ce fin de septembre 2024, le gouvernement de Tokyo a lancé l'application de rencontres basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour mettre en relation des personnes qui souhaitent sérieusement se marier, en fonction de leurs valeurs.Tokyo Enmusubi, qui signifie rencontre à Tokyo, s'adresse aux personnes de plus de 18 ans qui vivent dans la capitale japonaise ou qui s'y rendent régulièrement. Les utilisateurs passent un entretien en ligne lors de leur inscription et doivent également présenter une pièce d'identité avec photo et des documents attestant de leurs revenus et de leur célibat légal afin de garantir la sécurité de la plateforme.Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à stimuler la baisse du taux de natalité au Japon, et le gouvernement métropolitain de Tokyo entend apporter son soutien aux célibataires et aux familles aux différentes étapes de leur vie, de la rencontre initiale au mariage, en passant par la naissance et l'éducation des enfants.La technologie d'intelligence artificielle du service permet de suggérer à l'autre des intérêts amoureux potentiels sur la base d'une évaluation de 110 questions. Les utilisateurs peuvent également rechercher des partenaires en fonction des caractéristiques qu'ils souhaitent. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application sur leur smartphone ou accéder au site web de la plateforme via un ordinateur. L'inscription coûte 11 000 yens (70 euros) et l'abonnement est valable deux ans.", a déclaré un responsable du gouvernement métropolitain. "Mais cette initiative n'est-elle pas peine perdue ? Des rapports révèlent que de plus en plus de femmes se lassent des plateformes de rencontres en raison de leurs mauvaises expériences, notamment de la réception de matériels non sollicités et de menaces violentes. En face, l'on assiste à une montée en puissance des "petits amis" virtuels pilotés par l'IA. Les femmes remplacent les applications de rencontres par des petits amis d'IA et affirment que leurs compagnons virtuels offrent une romance et une compagnie qui peuvent rivaliser avec celles d'un amant humain.Pensez-vous que cette application est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?