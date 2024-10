it's happening



77% of 1,088 subscribers surveyed by @theinformation said they are using ChatGPT / conversational AI instead of Google for some queries.https://t.co/DEBOzFDJGI pic.twitter.com/a86kQcfc85 — Amir Efrati (@amir) September 19, 2024

Avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA), le paysage de la recherche en ligne est en train de changer. En 2023, Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind, a fait une nouvelle prédiction choquante , affirmant que le champ de recherche classique qui a fait la renommée de Google cessera d'exister d'ici une dizaine d'années. Au lieu de cela, l'accent serait mis sur l'engagement dans des conversations avec l'IA.Une récente enquête réalisée par The Information vient confirmer cette prédiction. 77 % des personnes interrogées sur 1 088 ont déclaré qu'elles n'utilisaient pas les moteurs de recherche traditionnels comme Google pour leurs recherches, mais plutôt des applications d'IA générative. Un autre sondage sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, a également voulu savoir combien de personnes utilisent des outils d'IA générative pour leurs recherches au lieu des moteurs de recherche traditionnels. Les résultats du sondage sur X ont montré que 55 % des personnes interrogées utilisent l'IA générative ou ChatGPT pour leurs recherches au lieu de Google.Le sondage sur X a recueilli 917 votes, dont 55 % de personnes enclines à utiliser ChatGPT ou des outils d'IA générative pour leurs recherches. La raison pour laquelle ce pourcentage est inférieur à celui de l'enquête de The Information est que la plupart des répondants sont des spécialistes du référencement et du marketing de recherche. Ils doivent donc utiliser Google et les moteurs de recherche traditionnels plutôt que l'IA générative.Le résultat de 77 % obtenu par The Information peut également s'expliquer par le fait que leur public est extrêmement spécialisé et qu'ils utilisent les moteurs de recherche d'IA à des fins différentes, comme le codage ou les questions dont Google ne se préoccupe guère.Si ces résultats confirment la tendance, il est intéressant de rappeler que la recherche par l'IA présente des inconvénients. Les rapports se multiplient sur le fait que les résumés de recherche fournis par l’IA consomment d’importantes quantités d’énergie en comparaison aux recherches normales et ce, pour des résultats mitigés.Chaque fois que vous effectuez une recherche comme avec l'IA de Google, vous consommez environ trois wattheures d'électricité, selon Alex de Vries, fondateur de Digiconomist. C'est dix fois la consommation d'énergie d'une recherche traditionnelle sur Google et à peu près l'équivalent de la quantité d'énergie utilisée pour parler pendant une heure sur un téléphone fixe. Mais la situation est telle que l’IA entraîne la surcharge des réseaux électriques et fait craindre une pénurie. Aux États-Unis, les analystes rapportent que les réseaux électriques atteignent peu à peu leur limite.De plus, comme tous les modèles d'IA, la recherche par l'IA est également sujette à des hallucinations. Par exemple, la fonctionnalité "AI Overview" de Google a été si largement critiqués pour leurs "hallucinations" ou leurs réponses incorrectes ou bizarres que Google a réduit la fréquence de leur apparition, qui est passée de 84 % des requêtes à moins de 15 % en juin. Selon certains critiques, on se dirige vers un Internet bourré de pépins, de spams et d'escroqueries. Les hallucinations pourraient contribuer à dégrader davantage l'état du Web.: The informationPensez-vous que ces résultats sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?