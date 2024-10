Lors du Meta Connect 2024, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé plusieurs mises à jour concernant les lunettes intelligentes Ray-Ban. Parmi les annonces, les lunettes intelligentes Ray-Ban, développées en collaboration avec Meta, intègrent désormais des fonctionnalités avancées telles que la vidéo en temps réel alimentée par l’IA, des rappels intelligents et la numérisation de codes QR.Meta affirme que ses lunettes intelligentes seront bientôt dotées de capacités vidéo IA en temps réel, ce qui signifie que vous pouvez poser aux lunettes Ray-Ban Meta des questions sur ce que vous voyez devant vous, et Meta AI vous répondra verbalement en temps réel. Actuellement, les lunettes Ray-Ban Meta ne peuvent que prendre une photo et la décrire ou répondre à des questions à ce sujet, mais l'amélioration de la vidéo devrait rendre l'expérience plus naturelle, du moins en théorie. Ces fonctions multimodales devraient être disponibles dans le courant de l'année.Des rapports antérieurs révélaient que Meta est avide de données d'entraînement à l'IA et n'utilisait pas seulement vos posts Instagram et Facebook pour les obtenir. L'entreprise vient de confirmer que toutes les images ou vidéos sur lesquelles vous interrogez son Meta AI à travers les dernières lunettes intelligentes Ray-Ban seront utilisées pour l'entraînement des futurs modèles d'IA.", a déclaré Emil Vazquez, responsable de la communication de Meta.Au départ, l'entreprise ne voulait pas révéler si elle utilisait le contenu capturé avec les lunettes pour alimenter ses modèles d'IA. Aujourd'hui, elle admet qu'elle utilisera tous les médias examinés par l'IA. Les images et les vidéos que vous prenez avec les lunettes sans faire appel à Meta AI sont toutefois censées ne pas être utilisées à des fins d'entraînement.Pour certains, cette utilisation de données personnelles pourrait poser un problème inhérent de protection de la vie privée. Contrairement aux photos postées sur les réseaux sociaux, les photos et les vidéos prises sur l'appareil ne sont pas nécessairement toujours appropriées ou sûres pour être partagées avec le monde entier et ce n'est d'ailleurs pas le but recherché. Mais si vous demandez à Meta AI de vérifier ces photos privées, elles ne seront plus aussi privées.Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déjà défendu l'utilisation par l'entreprise de médias générés par les utilisateurs pour l'entraînement de l'IA, ajoutant que les images et les vidéos n'ont pas vraiment de valeur, de toute façon. "", a déclaré Mark Zuckerberg.Les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta coûtent entre 299 et 379 dollars à l'heure lors de cette annonce. Elles sont conçues pour aider le porteur à naviguer dans la vie quotidienne et à rester connecté à l'internet, l'IA de Meta étant là pour examiner où vous êtes et où vous allez en cours de route. Meta prévoit également d'ajouter des capacités de traduction en temps réel pour certaines langues. Mais cette promesse d'"" s'accompagne de la certitude qu'à chaque fois qu'une aide fournie par l'IA est apportée, les données sont envoyées à Meta pour une utilisation ultérieure.Le seul moyen de se soustraire à cette formation à l'IA est de ne pas utiliser du tout les fonctions d'IA des lunettes et d'éviter d'être capturé par la paire de lunettes de quelqu'un d'autre. Les règles de Meta stipulent que "" et que "".Cette confirmation vient éclaircir les litiges juridiques que Meta fait face actuellement. Fin 2023, la société a été poursuivie pour avoir utilisé des œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation pour entraîner son modèle de langage d'IA, Llama. Selon la plainte, les avocats de Meta avaient dit que "", mais l'entreprise l'aurait quand même fait.: MetaQuel est votre avis sur le sujet ?