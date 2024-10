Projet Perfect Blend : Le projet Perfect Blend permet d'ajouter des personnes ou des objets à une autre image, en ajustant les couleurs, l'éclairage et même les ombres pour qu'ils s'intègrent naturellement. La technologie de masquage a été améliorée et l'IA générative permettra de créer des arrière-plans personnalisés. Ce projet se concentre sur le mélange naturel et la projection réaliste des ombres pour rendre le processus plus fluide et plus réaliste.





Projet Clean Machine : Le projet Clean Machine permet de supprimer des photos ou des vidéos les flashs indésirables, tels que les flashs photo ou les feux d'artifice, ainsi que les objets qui bloquent brièvement l'appareil photo. Il pemettrait même de détecter et supprimer automatiquement les flashs de l'appareil photo dans les vidéos pour nettoyer les séquences.





Projet In Motion : Le projet In Motion permet de transformer une animation de forme personnalisée en une vidéo en décrivant ce que vous voulez. Grâce à l'IA générative, vous pourrez explorer de nouveaux flux de travail d'animation et convertir du texte en animation à partir d'un projet After Effects initial. De plus, vous pourrez ajouter une image de référence de style afin de mélanger et d'assortir les styles à votre message pour lui donner une touche unique.





Projet Know How : Le projet Know How envisage l'avenir de la provenance du contenu en démontrant la durabilité des références de contenu dans les espaces numériques et physiques. Grâce à l'empreinte digitale et au filigrane, les utilisateurs pourront remonter à la source des vidéos et des images, même lorsque les métadonnées visibles de Content Credentials ont été supprimées. Le projet Know How illustre la manière dont Adobe continue de contribuer à instaurer la confiance et à promouvoir la transparence dans toutes les formes de contenu.





Projet Turntable : Avec le projet Turntable, vous pourrez faire pivoter des illustrations vectorielles 2D en 3D, tout en conservant l'aspect d'une illustration 2D sous un nouvel angle, en cliquant sur un bouton et en glissant le curseur pour faire tourner vos graphiques, comme si vous manipuliez un objet en 3D. Selon Adobe, même après la rotation, les graphiques vectoriels restent fidèles à la forme d'origine, de sorte que vous ne perdez rien de l'essence du dessin.





Projet Super Sonic : Avec le projet Super Sonic, vous pouvez générer des effets sonores pour votre vidéo en utilisant une invite, ou vous pouvez cliquer sur des objets dans la vidéo pour créer des sons sans aucune invite. Vous pourrez également contrôler la synchronisation de ces sons avec votre voix, ce qui en fait un outil très intuitif. Ajoutez et superposez des sons directement dans la ligne de temps, mélangez les effets d'arrière-plan et d'avant-plan, et choisissez parmi différentes invites pour obtenir le son qui vous convient. Selon Adobe, c'est un moyen d'améliorer vos vidéos avec un son personnalisé qui s'adapte.





Projet Scenic : Le projet Scenic facilite la création d'images en 2D en permettant de construire une scène en 3D à l'aide d'une invite de copilotage. Cet outil vous aiderait à contrôler la caméra et à ajuster les objets individuels, en guidant le processus de génération d'images. Ce système réduit les tâtonnements liés à l'ajustement des dispositions et des vues de caméra en vous permettant d'éditer des scènes 3D avec plus de précision. De plus, l'invite régionale vous permet d'apporter des modifications spécifiques aux objets de vos images.





Projet Remix A Lot : Le projet Remix A Lot permet de transformer très facilement une esquisse en un design soigné. Vous pouvez commencer par une idée brute, puis l'affiner à l'aide d'une image d'inspiration. L'outil utilise l'IA générative pour vous guider tout au long du processus de création, vous permettant d'adapter votre dessin à différentes formes et tailles, même irrégulières. D'après Adobe, c'est comme si vous disposiez d'un assistant créatif personnalisé qui vous aide à convertir vos esquisses en graphiques modifiables et à conserver votre style intact sur différentes toiles.





Projet Hi-Fi : Le projet Hi-Fi permet de capturer n'importe quelle partie de votre écran et de l'utiliser comme guide pour créer rapidement des images de haute qualité avec l'IA. Ces images peuvent ensuite être transférées dans Adobe Photoshop pour être retouchées. En s'appuyant sur des modèles avancés, le projet Hi-Fi stimule à la fois la productivité et la créativité, en transformant le contenu de votre écran en images détaillées grâce à la technologie d'IA en temps réel. C'est une façon transparente de transformer vos concepts de design en images soignées.





La plupart des générateurs d'images d'IA limitent et ralentissent votre processus car ils ne produisent que quelques résultats et ne vous permettent de soumettre qu'une seule proposition à la fois, ce qui vous oblige à attendre pour affiner votre proposition ou en essayer une autre. Avec Generative Workspace, vous pouvez réfléchir à plusieurs concepts simultanément sans attendre, en utilisant des invites de texte pour générer rapidement des séries d'images. Vous pouvez rechercher et réutiliser des invites textuelles et des images et générer de nouvelles séries d'images pendant que les précédentes sont en cours de génération. Ensuite, lorsque vous obtenez des résultats qui vous conviennent, vous pouvez facilement importer et affiner les images générées dans Photoshop.

Pour les moments où vous avez besoin de quelques images supplémentaires pour mettre en valeur un plan ou un montage : pour faire une coupe sur le rythme ou un peu plus d'avance pour terminer une transition.

Project Neo est une approche totalement nouvelle de la création de contenu 3D : une application web conçue pour les concepteurs qui travaillent généralement avec des applications de conception 2D telles que Photoshop et Illustrator.

Les œuvres d'art que vous créez dans Project Neo peuvent être ouvertes dans Adobe Illustrator sous forme de vecteurs, ce qui vous permet de continuer à les modifier et à les ajouter à vos compositions. Lorsque vous souhaitez partager vos créations et collaborer, vous pouvez partager un lien vers vos créations et inviter d'autres membres de l'équipe à collaborer sur vos créations avec vous dans le navigateur. Vous pouvez même utiliser la barre de défilement de l'historique dans Project Neo pour voir la chronologie de la création de l'œuvre d'art.

Au début de l'automne, nous avons présenté le modèle vidéo Adobe Firefly. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté des monteurs vidéo pour comprendre comment l'IA générative peut leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes, rapidement, efficacement et magnifiquement. Le modèle vidéo Firefly vient s'ajouter à une famille croissante de modèles d'IA générative pour la créativité, tous conçus pour être commercialement sûrs et formés uniquement sur du contenu que nous avons l'autorisation d'utiliser - jamais sur le contenu des utilisateurs d'Adobe.



Au début de l'automne, nous avons présenté le modèle vidéo Adobe Firefly. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté des monteurs vidéo pour comprendre comment l'IA générative peut leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes, rapidement, efficacement et magnifiquement. Le modèle vidéo Firefly vient s'ajouter à une famille croissante de modèles d'IA générative pour la créativité, tous conçus pour être commercialement sûrs et formés uniquement sur du contenu que nous avons l'autorisation d'utiliser - jamais sur le contenu des utilisateurs d'Adobe.

À partir d'aujourd'hui, nous introduisons un nouveau module Generate Video (Beta) dans l'application web Adobe Firefly. Ce module vous permet de créer, à l'aide d'invites textuelles, des clips vidéo entièrement nouveaux pour vous aider à communiquer votre intention créative, à créer des séquences b-roll pour combler des lacunes ou à ajouter de nouveaux éléments à une prise de vue.

Avec Frame.io pour gérer votre travail créatif, vous aurez accès à tous les outils dont vous avez besoin pour soutenir l'ensemble de votre processus créatif, y compris la construction et la gestion des flux de travail, le transfert et la gestion des fichiers, l'exécution de cycles de révision et d'approbation efficaces, et le partage sécurisé avec les parties prenantes et les clients.

Création de campagnes : Adobe Express vous permet de produire tout le contenu dont vous avez besoin à partir d'une conception.

Réécriture : La fonction de réécriture vous permet de reformuler, de raccourcir ou de modifier le ton des textes de vos créations.

Animation : Vous pouvez désormais animer des éléments d'une conception, y compris du texte, des images, des formes et bien d'autres choses encore, l'IA orchestrant les détails.

Importation à partir d'autres applications : importez vos fichiers à partir d'autres applications Adobe, telles qu'Adobe Photoshop, Illustrator et, désormais, InDesign. De plus, vous pourrez désormais parcourir et ajouter des photos à vos créations depuis Lightroom.

Configuration de la marque en 1 clic : Recolorez une photo ou illustration pour l'aligner sur votre marque d'un clic ou créez des modèles de marque avec des éléments verrouillés pour vous assurer que les équipes restent fidèles à la marque. Et veillez à ce que tous les contenus de votre équipe soient regroupés et conformes à la marque grâce au calendrier partagé d'Adobe Express.

Récemment, Adobe a présenté en version bêta le nouveau modèle vidéo d'IA Firefly pour Adobe Creative Cloud . Les améliorations apportées aux modèles Firefly comprennaient une génération d'images quatre fois plus rapide et de nouvelles fonctionnalités intégrées à Photoshop, Illustrator, Adobe Express et désormais Premiere Pro. Firefly intègre également un outil de conversion de texte en vidéo et un outil de conversion d'image en vidéo.Lors de l'événement MAX qui s'est déroulé le 15 octobre 2024, Adobe a dévoilé quelques outils expérimentaux de retouche photo et vidéo pour PhotoShop et Premiere Pro. Au total, neuf fonctionnalités sont proposées, parmi lesquelles la possibilité de faire pivoter des images vectorielles, de produire des effets sonores à partir de descriptions textuelles et de générer des images de formes et de tailles variées.La présentation a mis en lumière le potentiel de réimagination des flux de travail créatifs, en apportant aux professionnels de la création plus de vitesse, de précision et de puissance. Les fonctionnalités devraient permettre d'explorer plus d'idées et de réduire le temps de production de plusieurs jours à quelques minutes seulement. Selon Adobe, certains des projets pourraient même devenir des fonctionnalités clés de ces produits.Voici les neufs fonctionnalités présentées :Concernant Adobe Creative Cloud, Adobe a proposé de nouvelles fonctionnalités tout au long de l'année 2024. Parmi ces fonctionnalités, on pouvait noter l'outil Pinceau de sélection dans Photoshop, Remplissage de forme génératif dans Illustrator, un tout nouveau flux de production audio optimisé par l'IA dans Premiere Pro, Suppression générative dans Lightroom et bien d'autres encore.Lors de l'événement MAX, Adobe a présenté de nouvelles fonctionnalités pour accélérer le flux de travail des créateurs et offrir plus de puissance, de précision et de contrôle dans Creative Cloud. Voici les principales annonces :Adobe présente une mise à jour majeure de l'outil Suppression des distractions dans l'outil Supprimer. L'outilpermettrait de supprimer les éléments indésirables d'une photo. La fonction de suppression des distractions détecte et supprime automatiquement ces distractions, et remplace l'arrière-plan par du contenu généré.Adobe a également intégré l'IA générative Adobe Firefly à Photoshop : Les fonctionsets'appuient sur le dernier modèle d'image Adobe Firefly pour obtenir des résultats réalistes avec des détails, l'éclairage, la composition et les couleurs de l'imagerie générée. De plus, la nouvelle fonctionpermettrait d'obtenir davantage de variantes d'images générées.Dans, Adobe introduit deux nouvelles fonctionnalités pour optimiser le processus créatif. Tout d'abord, l'permet d'explorer plus d'idées grâce à l'IA générative, directement dans Adobe Photoshop (Beta).Adobe commente cette fonctionnalité :Deuxièmement,est un nouveau moyen de visualiser et de modifier des fichiers 3D, intégré à Photoshop. Cette fonctionnalité permettrait de travailler avec des fichiers 3D dans les créations Photoshop en les ajoutant en tant qu'objets intelligents.introduit l'IA générative lors de l'édition de vidéos avec. Generative Extend utilise l'IA générative Adobe Firefly pour ajouter des images au début ou à la fin d'un clip vidéo.Adobe commente :Dans, Adobe annonce améliorer les principaux flux de conception vectorielle pour gagner en rapidité et en efficacité. La nouvelle fonctionpermet de fixer, d'organiser et de déplacer des objets le long de n'importe quel type de chemin dans les créations. La fonctionpermet de convertir des images dessinées à la main et des graphiques matriciels en vecteurs modifiables, avec un tracé d'image plus précis et une facilité de modification grâce à un nombre réduit de points d'ancrage.La fonctionest désormais disponible de manière générale pour permettre de créer des maquettes pour les conceptions de marques et de vêtements en plaçant la maquette sur des images d'objets réels. Illustrator ajustera automatiquement le dessin pour qu'il s'adapte aux courbes et aux bords de l'objet.Adobe InDesign propose de nouvelles fonctionnalités d'IA générative, telles queet, qui permettent d'éditer des images d'IA au sein des mises en page. Pour les concepteurs qui travaillent sur des publications scientifiques ou techniques, Adobe introduitpour ajouter des équations mathématiques aux conceptions avec une meilleure qualité visuelle et une meilleure accessibilité. De plus, vous pouvez désormais exporter des documentspour permettre à vos collaborateurs d'apporter des modifications tout en respectant la conception générale de la mise en page.Dans Adobe Lightroom, la fonctionnalitéest désormais disponible de manière générale, avec une sélection et une détection des objets améliorées pour des suppressions plus faciles et plus précises. Les nouvellessuggère des modifications adaptées à votre photo, que vous pouvez ensuite affiner.Lesvous permettent d'associer votre nom, votre numéro de téléphone sur les réseaux sociaux et une liste de modifications à vos photos avec une signature numérique liée à l'initiative d'authentification du contenu. Adobe introduit également un des mises à jour du flux de travail dans Lightroom, notamment des améliorations de performances, une prise en charge HDR supplémentaire et des albums intelligents.Adobe a présenté le projet, disponible en version bêta, pour la création de contenu 3D pour les concepteurs 2D.Adobe commente :Le projet Neo permettrait de créer et de modifier des formes et des illustrations en 3D dans le navigateur, à l'aide d'une interface et d'outils familiers. Neo permet également de modifier et d'affiner des variantes d'un dessin, de manière non destructive.Adobe ajoute :Adobe a également commenté le modèle vidéo de son IA générative Adobe Firefly lors de la présentation :Il y a près de trois ans, Adobe a racheté Frame.io, une plate-forme de collaboration créative. Pour l'intégrer aux applications Creative Cloud telles que Premiere Pro et Adobe After Effects, début 2024, Adobe a annoncé la version 4 de Frame.io en version bêta. Récemment, Adobe a présenté en version bêta le nouveau modèle vidéo d'IA Firefly pour Adobe Creative Cloud . Les améliorations apportées aux modèles Firefly comprennaient une génération d'images quatre fois plus rapide et de nouvelles fonctionnalités intégrées à Photoshop, Illustrator, Adobe Express et désormais Premiere Pro. Firefly intègre également un outil de conversion de texte en vidéo et un outil de conversion d'image en vidéo.Lors de l'événement MAX qui s'est déroulé le 15 octobre 2024, Adobe a dévoilé quelques outils expérimentaux de retouche photo et vidéo pour PhotoShop et Premiere Pro.