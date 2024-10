Une prévision basée sur l'histoire

Une autre perspective de la vision de Robin Li

Plusieurs experts ont déjà assuré que l'IA est une bulle

L'avenir de l'IA : une route semée d'embûches

La Silicon Valley a connu un trop grand nombre d'épisodes où des entreprises sont passées de la misère à la richesse. Aujourd'hui, nous voyons des géants comme Nvidia et OpenAI aux frontières de l'intelligence artificielle, et toutes les entreprises sont désormais à pied d'œuvre pour s'approprier une part du gâteau.Le battage médiatique autour de l'IA a permis d'injecter énormément de capitaux sur le marché en un court laps de temps. De nombreux rapports prédisent que l'IA ajoutera des milliers de milliards à l'économie mondiale en stimulant la productivité comme jamais auparavant dans l'histoire. Bank of America a publié un rapport selon lequel l'IA entraînera des changements radicaux et stimulera l'économie mondiale de 15 700 milliards de dollars d'ici les sept prochaines années. Et d'après Goldman Sachs, la technologie entraînera une augmentation de 7 000 milliards de dollars du PIB mondial d'ici la fin de cette décennie.Mais un nombre croissant d'analystes de l'économie et de scientifiques de renom se montrent sceptiques quant à ces prédictions. Parmi elles, figurent le PDG de Baidu, Robin Li, qui s'est exprimé lors de la conférence « Future of Business » de la Harvard Business Review, et estime que l'IA n'est qu'une nouvelle bulle, à l'instar de la bulle Internet. En fin de compte, seul 1 % des entreprises resteront à flot dans ce secteur très concurrentiel.À titre de référence, la capitalisation boursière de Nvidia a été multipliée par dix en l'espace de deux ans, passant d'un modeste 300 milliards de dollars à 3,34 billions de dollars (un billion étant 1 000 milliards), dépassant brièvement Apple et Microsoft pour devenir l’entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde (désormais, Nvidia est deuxième avec une capitalisation boursière de 3,53 billions de dollars, derrière Apple et ses 3,60 billions de dollars, mais devant Microsoft et ses 3,11 billions de dollars). Les géants de la technologie tels que Google, Microsoft et Apple investissent des milliards et des milliards de dollars dans l'IA. Même les fabricants de puces tels qu'AMD et Intel ont divisé leurs offres de niveau serveur en puces réservées au calcul de faible précision comme FP8, FP6 et FP4 ; la ressource même sur laquelle l'IA s'appuie. Il est clair que l'IA fait l'objet de toutes les attentions en ce moment.Robin Li affirme que malgré les avancées impressionnantes et les opportunités qu'offre l'IA, la surenchère et la multiplication des projets peu viables mènent à une situation insoutenable. Il compare la situation actuelle à la bulle internet des années 2000, où de nombreuses startups ont émergé, mais peu ont survécu après l'éclatement de la bulle. Pour Li, cette sélection naturelle ne fera que renforcer le secteur, en ne laissant que les projets réellement innovants et durables.Il souligne également que la course à l'IA attire des investissements massifs, parfois sans réelle stratégie à long terme, ce qui pourrait aggraver l'impact de l'explosion de la bulle. Cependant, cette purge pourrait finalement bénéficier aux leaders du marché, comme Baidu, qui misent sur des développements à long terme et des applications pratiques de l'IA.Un train ne peut transporter qu'un nombre limité de personnes ; de même, Robin affirme que l'IA n'est qu'une « bulle inévitable », semblable à la bulle Internet de la fin des années 90 et au marché de l'Internet mobile. Li va même jusqu'à dire que cette période d'incertitude est saine et qu'elle nettoiera le marché de l'IA de toutes les « fausses innovations ou produits » qui ne sont pas adaptés à la demande des consommateurs ; « probablement 1 % des entreprises se démarqueront et deviendront énormes et créeront beaucoup de valeur, ou créeront une valeur énorme pour les gens, pour la société. Et je pense que nous sommes en train de vivre ce genre de processus ».Toutefois, la vision de Robin Li peut également être vue sous un autre angle. Les sceptiques pourraient arguer que ses déclarations visent à consolider la position de Baidu en tant que leader du marché. En soulignant les risques et en prévoyant une « purge » des acteurs plus faibles, il pourrait inciter les investisseurs à se tourner vers des entreprises établies comme Baidu, plutôt que de risquer de soutenir des startups potentiellement éphémères.De plus, la comparaison avec la bulle internet peut sembler simpliste. La technologie et l'innovation évoluent rapidement, et les dynamiques du marché actuel de l'IA sont bien plus complexes. Les applications de l'IA sont vastes et variées, touchant de nombreux secteurs allant de la santé à la finance, en passant par l'industrie et les services. L'éclatement éventuel de la bulle pourrait donc avoir des impacts très différents selon les domaines d'application.De plus en plus d'experts craignent que l'IA ne tienne finalement pas ses promesses et que le battage médiatique n'ait contribué qu'à créer une bulle critique d'investissement. Ils pensent que la résorption de la bulle de l'IA pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale. James Ferguson, associé fondateur de MacroStrategy Partnership, un cabinet de recherche macroéconomique basé au Royaume-Uni, craint que la folie spéculative se solde par un désastre. L'analyste affirme que l'hallucination des grands modèles de langage (LLM) pourrait s'avérer un défi insoluble, ce qui conduirait l'IA à avoir beaucoup moins d'applications viables.« Je dirais que l'IA n'a toujours pas fait ses preuves. Faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive peut fonctionner dans la Silicon Valley, mais pour le reste d'entre nous, je pense que l'expression "une fois mordu, deux fois timide" est plus appropriée pour l'IA. Si l'on ne peut pas faire confiance à l'IA, alors l'IA est effectivement, à mon avis, inutile », a déclaré Ferguson. Il a ajouté que la technologie pourrait finir par être trop "gourmande en énergie" pour être un outil rentable pour de nombreuses entreprises. De nombreux rapports ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur les besoins énergétiques sans cesse croissants de l'IA.À cet égard, une étude récente de l'Amsterdam School of Business and Economics a révélé que les applications d'IA pourraient à elles seules consommer autant d'énergie que les Pays-Bas d'ici 2027. « Si Nvidia ne facture pas ses puces de plus en plus chères, vous devez également payer de plus en plus cher pour faire fonctionner ces puces sur vos serveurs. Vous vous retrouvez donc avec quelque chose de très cher qui n'a pas encore prouvé, en dehors de quelques applications étroites, qu'il est rentable », a déclaré Ferguson. Les acteurs du secteur de l'IA espèrent des percées majeures dans la production énergétique Dans une récente analyse, Michael Atleson, un avocat de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, a dénoncé le comportement des entreprises d'IA. Atleson a écrit : « certaines de ces entreprises comparent leurs produits à de la magie (ce qui n'est pas le cas), parlent de produits dotés de sentiments (ce qui n'est pas le cas) ou admettent qu'elles veulent simplement que les gens aient l'impression que leurs produits sont magiques ou dotés de sentiments ». Atleson s'interroge sur la capacité des entreprises à développer ces technologies et à faire en sorte qu'elles répondent de manière sûre aux besoins de clients.Ben Rogoff, gestionnaire principal du Polar Capital Technology Trust (PCT) et investisseur dans les sociétés technologiques depuis 25 ans, constate certaines similitudes la période des dotcoms : « l'hypothèse nulle est qu'il s'agit de la même période que celle des dotcoms et je m'en inquiète, car je suis payé pour m'en inquiéter ». La difficulté consiste à évaluer l'ampleur de la demande pour l'IA générative et la quantité d'infrastructures nécessaires pour y répondre. Les entreprises informatiques ne veulent pas rester à la traîne et investissent massivement dans les centres de données pour l'IA en prévision de la croissance future.Il est indéniable que l'industrie doit se préparer à des turbulences. Les entreprises qui survivront seront celles qui pourront démontrer une réelle valeur ajoutée, une innovation continue et une capacité d'adaptation rapide face aux défis technologiques et économiques.Les propos de Li sont un rappel cinglant que derrière l'engouement pour l'IA, il existe des risques et des défis majeurs. Seules les entités les plus résilientes et visionnaires sauront naviguer à travers cette tempête annoncée.En fin de compte, que l'on soit d'accord ou non avec la prédiction de Robin Li, il est clair que l'industrie de l'IA est à un tournant crucial. Le futur révèlera si ses prédictions se concrétiseront, mais d'ici là, les acteurs du marché devront naviguer avec prudence et clairvoyance.Source : Robin Li, PDG de Baidu, à la conférence Harvard Business Review Future of BusinessPensez-vous que l'innovation dans l'IA mérite les investissements massifs actuels, ou est-elle surévaluée?Comment percevez-vous les risques associés à l'éventuelle explosion de la « bulle » de l'IA?Selon vous, quels secteurs bénéficieront le plus d'une éventuelle « purge » des acteurs faibles du marché de l'IA?Croyez-vous que les régulations gouvernementales devraient jouer un rôle plus important dans le contrôle de l'IA? Pourquoi ou pourquoi pas?Quelle serait pour vous la différence principale entre l'éclatement de la bulle internet des années 2000 et une potentielle crise de l'IA aujourd'hui?