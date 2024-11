Lors de l'annonce des résultats financiers du troisième trimestre 2024, Sundar Pichai, PDG de Google, a dévoilé une information marquante : plus de 25 % du nouveau code produit par Google est désormais généré par l'intelligence artificielle (IA) . Cette révélation met en lumière l'importance croissante de l'IA dans les processus de développement logiciel de l'entreprise. Cependant, elle soulève aussi des questions critiques sur l'avenir des développeurs humains et sur l'équilibre entre technologie et emploi.Face à l'essor récent des outils de codage de l'IA, le directeur de la recherche de Google a offert un point de vue opposé et a déclaré qu'il était toujours important que tout le monde apprenne à coder. "", a déclaré Yossi Matias, le haut responsable de Google, cité par Business Insider.Les remarques de Matias peuvent surprendre à un moment où la plupart des entreprises cherchent à tirer parti des outils d'IA générative pour écrire du code. L'évolution du secteur a suscité des inquiétudes quant à la perte d'emplois parmi les ingénieurs en informatique et aurait découragé les étudiants qui poursuivent des études d'informatique traditionnelles.Dans une note publiée récemment, le cabinet de recherche mondial Gartner a déclaré que plus de 80 % des ingénieurs logiciels devaient acquérir de nouvelles compétences, telles que l'ingénierie du langage naturel et la génération augmentée de recherche (RAG), afin de garantir leur emploi dans le contexte du boom de l'IA générative.Mais Yossi Matias incite les gens à "maîtriser les choses de base", comme les principes fondamentaux du codage. Commentant la manière dont l'IA façonne la nature du travail, le vice-président de Google aurait déclaré au média que l'IA est conçue pour aider à effectuer des tâches de niveau inférieur "".Il a également expliqué que l'IA est sur le point de révolutionner tous les domaines, y compris la biologie, la chimie et la médecine. "", a déclaré Matias à propos des outils de classification d'images par l'IA conçus par Google à des fins médicales.Toutefois, les outils de codage de l'IA présentent encore quelques failles qui doivent être corrigées. Des études ont révélé une baisse de la qualité du code généré à l'aide de modèles d'IA.Une enquête menée auprès de 800 développeurs de logiciels utilisant GitHub Copilot a révélé qu'aucun d'entre eux n'avait constaté de gains de productivité. Les personnes interrogées ont également signalé une augmentation de 41 % des bogues dans les demandes d'extraction lorsqu'elles utilisaient l'assistant de codage IA pour écrire du code.: Yossi Matias, Business Insider.Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?