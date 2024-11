Un rapport de Zscaler a révélé qu'avec l'adoption de l'IA par les entreprises a explosé . D'avril 2023 à janvier 2024, l'utilisation de l'IA par les entreprises a grimpé en flèche de 595 %. Le rapport montre que de nombreuses entreprises dépendent des outils d'IA/apprentissage machine et qu'elles ont augmenté de 600 %, passant de 521 millions de transactions en avril 2023 à 3,1 milliards en janvier 2024. Mais les menaces pour la sécurité ont également augmenté de 577 %, 18,5 % des transactions d'IA/apprentissage automatique étant bloquées.Une nouvelle enquête de Flexera confirme cette impression. Lors de l'enquête, 42 % des responsables informatiques pensent que s'ils pouvaient intégrer l'IA, cela ferait la plus grande différence pour leur organisation. L'enquête a porté sur 800 responsables informatiques des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Australie afin de déterminer comment les priorités des décideurs informatiques ont évolué au cours des 12 derniers mois et de définir leurs priorités pour l'année prochaine.Alors que la technologie évolue et que de nouvelles innovations apparaissent plus rapidement que jamais, il n'est pas surprenant que l'intégration de l'IA reste une priorité clé pour les répondants à l'enquête. Ce qui est surprenant, en revanche, c'est le bond d'une année sur l'autre constaté. Le nombre de décideurs informatiques qui en font leur principale priorité pour l'année à venir est passé de 35 % à 46 % dans le rapport de cette année, dépassant de loin la réduction des coûts informatiques (27 %) et la réduction des risques de sécurité (25 %).L'enquête révèle également des craintes de dépenses excessives, le montant moyen estimé des dépenses excessives dans les domaines du cloud, des logiciels, du SaaS et du matériel étant de l'ordre de 20 à 25 %. Si 15 % des responsables informatiques estiment que leurs dépenses sont correctes, il s'agit d'une baisse de cinq points par rapport à l'année dernière, ce qui indique que certaines préoccupations en matière de coûts augmentent. Parmi les responsables informatiques qui ont signalé des problèmes, 31 % ont déclaré qu'ils pensaient avoir trop dépensé pour les outils de sécurité, ce qui est la réponse la plus fréquente par rapport à d'autres technologies comme l'infrastructure cloud (28 %) ou le matériel (27 %).En effet, 87 % des décideurs informatiques n'ont pas considéré la gestion des coûts du cloud ou l'application des pratiques FinOps comme une priorité absolue au cours des douze derniers mois, bien que les coûts pèsent lourdement dans leur esprit (71 %). Les inquiétudes concernant les coûts et les dépassements de budget s'accumulant, ces résultats suggèrent que FinOps sera probablement encore plus important l'année prochaine.Bien que Microsoft continue de dominer la liste des principaux fournisseurs de technologie, OpenAI est maintenant à égalité pour la quatrième place avec Oracle, un pilier de l'industrie. Alors que les principaux fournisseurs comme Microsoft (63 % des répondants), Google (49 %), Amazon Web Services (38 %) et Oracle (37 %) proposent une large gamme de services, ce qui pourrait expliquer leur position auprès des responsables informatiques, l'inclusion d'OpenAI (37 %) dans les cinq premiers indique l'importance de l'IA dans le paysage technologique moderne.Autre point intéressant, l'optimisme reste de mise en ce qui concerne l'innovation. 91 % des responsables informatiques estiment que l'innovation est une priorité stratégique majeure pour leur organisation, et 93 % déclarent que leur organisation est plus innovante grâce à ses ressources informatiques et technologiques. Alors que 54 % d'entre eux estiment que l'innovation ne se produit pas dans les bons domaines, 65 % pensent également que les technologies émergentes, telles que l'IA, ne peuvent plus être classées dans les catégories traditionnelles et que de nouvelles équipes ou de nouveaux processus sont nécessaires pour les gérer.Étant donné que l'intégration de l'IA est la priorité absolue, il n'est donc pas surprenant que 74 % des décideurs informatiques déclarent que leur organisation utilisera davantage l'IA au cours de l'année à venir. Mais nombre d'entre eux envisagent également, au-delà de l'IA, l'utilisation de l'apprentissage automatique (47 %), dans lequel les responsables informatiques prévoient d'augmenter leurs investissements au cours des deux ou trois prochaines années.Conal Gallagher, DSI de Flexera, commente l'enquête :Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?