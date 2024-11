L'émergence de l'intelligence artificielle (IA) a incontestablement provoqué une révolution dans le processus de recrutement. Souvent perçue comme une épée à double tranchant, l'IA a profondément modifié la façon dont les employeurs envisagent le recrutement. Des rapports montrent que les CV sont désormais scrutés par des systèmes d'IA et les entretiens sont orchestrés par des chatbots, illustrant à la fois un avenir inéluctable et une réalité actuelle.Récemment, c'est Ikea Suisse qui a lancé JobBot, un nouvel outil de recrutement qui permet aux candidats de postuler à des postes chez le détaillant de meubles via WhatsApp. Un chatbot automatisé guide les candidats tout au long du processus et filtre les postes en fonction des informations que le candidat a fournies au bot lors de la création de son profil.JobBot fonctionne avec une technologie de prise de décision basée sur l'IA, ce qui, selon Ikea, lui donne un "contrôle total" sur l'interaction et lui permet de répondre aux exigences du RGPD ainsi qu'à la politique globale d'éthique numérique de l'entreprise. Ikea a déclaré que l'outil simplifiera le processus de recrutement en automatisant les tâches administratives et améliorera l'expérience des candidats à l'emploi puisqu'ils n'auront pas besoin de quitter WhatsApp pour postuler.Une fonction supplémentaire de réserve de talents garantit que les candidats qui n'obtiennent pas immédiatement un poste sont conservés pour des opportunités futures, ce qui, selon Ikea, lui permettra de reprendre rapidement contact avec des personnes qualifiées. En centralisant la communication et en automatisant les tâches, JobBot permet aux recruteurs de passer plus de temps à établir des liens et à guider les candidats dans le processus de candidature une fois qu'ils ont choisi le poste auquel ils souhaitent postuler.Ananda Buchmüller, responsable du projet, de la marque employeur et de la recherche de talents, a déclaré que la technologie représentait une opportunité unique de transformer le recrutement en cultivant des relations significatives et durables avec les candidats, ajoutant que l'outil permettra aux recruteurs de se concentrer sur la compréhension des individus derrière les candidatures, en évaluant leur adéquation au poste et en explorant leurs aspirations de carrière plus larges.", a ajouté Ananda Buchmüller. "Pour d'autres entreprises, l'IA n'est pas seulement sollicitée pour trier les candidatures, élaborer des descriptions de postes ou évaluer les compétences, les recruteurs ont également recours à l'IA pour les entretiens d'embauches automatisés. Différents outils d'IA sont maintenant capables de mener des entretiens d'embauche en temps réel avec les candidats et de fournir un retour d'information immédiat.Si ces outils d'IA visent à alléger le fardeau des recruteurs, qui font face aujourd'hui à une avalanche de CV et de lettres de motivations générés par l'IA, ils sont également très controversés. Des candidats se sont plaints du fait que le processus de recrutement est de plus en plus déshumanisant, ou qu'il s'est transformé en une démarche impersonnelle et souvent inefficace.: Ikea SuissePensez-vous que ce système automatisé est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?