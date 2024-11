Anthropic affirme que son IA Claude peut s'adapter à votre style d'écriture unique en ajoutant des styles personnalisés qui permettront aux utilisateurs de mieux contrôler le chatbot

Formel : réponses claires et soignées

Concis : réponses plus courtes et plus directes

Explicatif : réponses éducatives pour l'apprentissage de nouveaux concepts

La capacité de Claude à maintenir une voix cohérente tout en s'adaptant à différents contextes permet aux membres de notre équipe d'utiliser les styles pour divers cas d'utilisation, y compris la rédaction d'analyses de rentabilité, la mise à jour de la documentation utilisateur, et la création et la traduction de documents marketing. La combinaison de styles préconstruits pour un alignement rapide et de styles personnalisés pour répondre aux préférences des différents utilisateurs en fait un outil utile. La capacité de Claude à maintenir une voix cohérente tout en s'adaptant à différents contextes permet aux membres de notre équipe d'utiliser les styles pour divers cas d'utilisation, y compris la rédaction d'analyses de rentabilité, la mise à jour de la documentation utilisateur, et la création et la traduction de documents marketing. La combinaison de styles préconstruits pour un alignement rapide et de styles personnalisés pour répondre aux préférences des différents utilisateurs en fait un outil utile.

Dans la course à l'IA, le récent modèle d'Anthropic, Claude Haiku 3.5, est annoncé comme pouvant battre GPT-4o d'OpenAI. Pour une vitesse similaire à celle de Claude 3 Haiku, Claude 3.5 Haiku s'améliore dans tous les domaines et surpasse Claude 3 Opus, le plus grand modèle de la génération précédente, sur de nombreux benchmarks d'intelligence. L'avantage supplémentaire de ce modèle est qu'il est beaucoup moins cher à faire fonctionner, alors que dans le domaine de l'intelligence artificielle, le coût d'exploitation des différents modèles ne cesse d'augmenter.Récemment, Anthropic a déployé une nouvelle fonctionnalité pour son IA Claude : des styles personnalisés qui offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle sur la façon dont le chatbot réagit aux différentes tâches d'écriture. Cette mise à jour est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Claude et permet aux individus de former Claude pour qu'il corresponde à leur style de communication personnel ou de choisir parmi des options prédéfinies.L'objectif est de rendre Claude plus adaptable et de l'aligner sur les besoins uniques de chaque utilisateur. Que vous rédigiez un document technique, un courriel formel ou un document marketing, les réponses de Claude peuvent désormais refléter le ton, la structure et le niveau de détail que vous préférez. Avec les styles, Claude s'adapte à votre contexte unique et à vos choix de communication, vous aidant à atteindre plus de résultats tout en travaillant d'une manière qui vous semble naturelle.Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :Au-delà de ces options prédéfinies, Claude peut générer des styles personnalisés pour vous. Téléchargez des exemples de contenu qui reflètent votre mode de communication préféré, spécifiez des instructions pour répondre à vos besoins et modifiez vos préférences au fur et à mesure qu'elles évoluent. GitLab a déjà utilisé les styles pour normaliser la communication et la prise de décision dans leurs flux de travail quotidiens dans une variété de scénarios.Taylor McCaslin, chef de produit de l'IA et la technologie ML chez GitLab, commente cette fonctionnalité :Pensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?