Cette controverse autour de Sora survient quelques mois seulement après que l'acteur, producteur et entrepreneur américain, Ashton Kutcher, a eu accès à une version bêta de Sora d'OpenAI, soulignant son potentiel de personnaliser les films et d'améliorer la qualité du contenu grâce à une concurrence accrue.Plus récemment, un groupe d'artistes a divulgué l'accès à l'API de Sora en signe de défiance. Ils ont accusé OpenAI d'exploiter le travail des artistes et de les transformer en « marionnettes de relations publiques » pour promouvoir l'image de l'outil. La fuite a été utilisée par les utilisateurs à des fins d'expérimentation et, en un rien de temps, les médias sociaux ont été le théâtre d'une effervescence où les vidéos générées par l'IA ont pris beaucoup d'importance.Les artistes qui ont participé ont affirmé qu'on leur avait assuré la possibilité de définir Sora comme un outil convivial pour les artistes, mais qu'ils ont reçu le contraire. Le travail qui devait être réalisé avec les artistes pour un développement collaboratif s'est avéré être une campagne de marketing. Un manifestant a déclaré : « Tout tourne autour de l'image, pas des artistes ».En réponse à la fuite, OpenAI a suspendu l'accès à Sora. L'entreprise a souligné que l'outil était encore en phase de recherche et a déclaré qu'elle enquêtait sur la situation. Pendant que la suspension prenait effet, OpenAI a continué à affirmer que son objectif était de créer un outil créatif précieux et sûr pour les utilisateurs, et que les centaines d'artistes supposés être à bord ont tous offert leur travail.Toutefois, cette manifestation a soulevé des questions concernant la relation entre les entreprises d'IA et les professionnels de la création. Des artistes ont publié une lettre ouverte sur la plateforme Hugging Face, critiquant l'absence de véritable collaboration de la part de l'entreprise et appelant à une meilleure reconnaissance du travail créatif dans le domaine de la technologie.L'utilisation d'outils d'IA dans les industries créatives est devenue un signe de tensions croissantes. Alors que les entreprises d'IA continuent d'innover, elles se posent une question : Comment s'assurer que les artistes qui mettent au point ces technologies de pointe bénéficient d'un traitement équitable et respectueux ?Ces tensions ont déjà eu un impact sur l'industrie du divertissement, et des personnalités ont notamment réagi. En février 2024, l'acteur et réalisateur Tyler Perry a suspendu l'expansion de son studio de 800 millions de dollars après avoir découvert Sora d'OpenAI . Un projet qui aurait permis d'ajouter 12 plateaux de tournage à la vaste propriété de 330 acres située à Atlanta. Cette décision serait due à ses inquiétudes concernant Sora, le modèle d'IA de génération de vidéo d'OpenAI, et ses implications pour les industries créatives. « Dans un avenir proche, de nombreux emplois vont être perdus », a prévenu le créateur des Madea.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la démarche de ces artistes pertinente et justifiée ?