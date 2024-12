Amazon développe un modèle d'IA majeur, suite au dernier investissement dans Anthropic

We're expanding our collaboration with AWS.



Pour concurrencer OpenAI et devenir des leaders dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), la société d'IA Anthropic et le géant de la technologie Amazon ont renforcé leurs collaborations à l'aide d'une levée de fonds de 4 milliards de dollars supplémentaires. Cette levée de fonds intervient après un premier investissement de 2,75 milliards de dollars d'Amazon dans Anthropic. En plus de la levée de fonds, Anthropic fera de la division AWS d'Amazon, la division Cloud computing d'Amazon, "".Outre son investissement dans Anthropic, Amazon possède également sa propre équipe de recherche dans l'IA. Fin 2023, un rapport dévoilait qu'Amazon a investi des millions de dollars et a consacré une équipe dans son projet d'IA. Le grand modèle de langage, baptisé "Olympus", compterait 2 000 milliards de paramètres, ce qui pourrait en faire l'un des plus grands modèles en cours d'apprentissage.Récemment, un rapport de The Information a confirmé qu'Amazon serait en train de travailler sur un modèle vidéo d'IA qui sera utilisé spécifiquement pour l'analyse de vidéos et d'images. Le géant du commerce électronique développerait un projet d'IA générative afin d'être moins dépendant de son partenaire, la startup d'IA Anthropic. À l'heure actuelle, Amazon s'appuie fortement sur le chatbot Claude, notamment pour son utilisation sur Amazon Web Services. Cependant Olympus, le nouveau LLM d'Amazon, sera capable de donner un sens au contenu des images et des vidéos, permettant aux utilisateurs de rechercher certaines scènes à l'aide d'un texte relativement simple.Amazon a renouvelé son engagement envers Anthropic en injectant 4 milliards de dollars dans la société pour prendre une participation minoritaire. Les deux entités ont partagé la nouvelle qu'elles entamaient une collaboration stratégique dans l'espace de l'IA, la startup s'appuyant sans surprise sur Amazon Web Services comme principal fournisseur de cloud.Les clients d'AWS bénéficieront d'un accès anticipé à des fonctionnalités spéciales pour la personnalisation des modèles, telles que la possibilité de construire via Amazon Bedrock. "", ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué officiel.Le rapport de The Information indique qu'une annonce sur Olympus pourrait être faite lors de la conférence annuelle des clients AWS re:Invent, selon des sources proches du sujet. Anthropic a présenté sa famille de modèles d'IA Claude 3 au début de l'année et il reste à voir si Amazon déploiera les LLM multimodaux existants fabriqués par son partenaire ou si elle souhaite se lancer avec sa propre offre.Pour rappel, Amazon avait déja un projet de concevoir sa propre IA "Remarkable Alexa", un modèle amélioré pour sauver Alexa. Mais après que les efforts du géant de la technologie en matière d'IA aient échoué, Amazon s'est finalement tourné vers Claude pour sa nouvelle version d'Alexa. Amazon projète de réorganiser l'assistant vocal afin d'améliorer ses capacités et de lutter contre la concurrence.: The InformationPensez-vous que ce modèle d'IA d'Amazon est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?