En juin 2024, Elon Musk annonçait que xAI, sa société de recherche en IA, allait construire "le plus grand supercalculateur du monde" à Memphis. La Gigafactory of Compute de xAI, un projet de plusieurs milliards de dollars, a pour but de permettre à la société de rivaliser dans la course au développement de l'intelligence artificielle.Selon la chambre de commerce de la ville, xAI aurait l'intention d'augmenter la taille de son supercalculateur Colossus à Memphis, dans le Tennessee, pour atteindre un million de GPU. La nouvelle a été révélée lors du déjeuner annuel du président de la Greater Memphis Chamber, au cours duquel les invités ont entendu Brent Mayo, directeur principal de xAI pour la construction de sites et l'infrastructure. Selon la Chambre, Dell, Nvidia et Supermicro s'installent également à Memphis, faisant de la ville "".Colossus a été lancé au début de l'année, faisant fonctionner 100 000 GPU Nvidia dans un centre de données installé dans une ancienne usine Electrolux. Elon Musk a déclaré en octobre qu'il était prévu de porter ce nombre à 200 000. Le supercalculateur est utilisé pour former et faire fonctionner le chatbot d'IA de l'entreprise, Grok, dont Musk espère qu'il concurrencera des services tels que ChatGPT d'OpenAI.Brent Mayo a déclaré : "".Ted Townsend, président-directeur général de la Greater Memphis Chamber, a ajouté : "Dell, Nvidia et Supermicro fournissent tous des éléments de Colossus. Les détails de leurs investissements respectifs à Memphis n'ont pas été communiqués.La Chambre a indiqué qu'elle mettait en place une "", dirigée par Ted Townsend et Troy Parkes, vice-président principal du développement commercial mondial de l'organisation. Cette équipe fournira apparemment un service de conciergerie 24 heures sur 24 à xAI. On peut se demander à quelle vitesse xAI pourra mettre la main sur un si grand nombre de GPU, étant donné que ces puces sont très demandées. Selon des rapports, Nvidia a livré un total de 3,76 millions de GPU pour centres de données en 2023.Si la chambre de commerce accueille xAI à bras ouverts, d'autres parties de la communauté de Memphis sont moins enthousiastes. Des militants ont exprimé leur inquiétude quant à la quantité d'énergie accordée à l'installation par l'opérateur de réseau Tennessee Valley Authority, ainsi qu'à son impact sur la qualité de l'air dans la ville.Pour l'instant, le supercalculateur de xAI est déjà en fonction et a été utilisé pour entrainer l'IA d'Elon Musk, Grok. Des rapports ont confirmé que le supercalculateur à Memphis comprend 100 000 GPU Nvidia H100, ce qui veut dire qu'Elon Musk a dépensé au moins 3 à 4 milliards de dollars sur le projet.Malgré cela, son IA Grok semble être un désastre , car apparemment, le chatbot ne présente pas de garde-fous. Conçue pour être à la fois humoristique et provocante, cette IA a rapidement attiré l’attention pour ses réponses sarcastiques et ses prises de position surprenantes. Des rapports ont révélé que des utilisateurs ont réussi à créer des fausses images liées aux élections, malgré l'environnement de désinformation qui planait durant la période.: Brent Mayo, directeur principal de xAI pour la construction de sites et l'infrastructurePensez-vous que ce projet est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?