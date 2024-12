Le PDG de Klarna Group Plc, Sebastian Siemiatkowski, a déclaré que son entreprise avait pu cesser d'embaucher il y a un an, car elle avait investi dans l'intelligence artificielle qui fait le travail de centaines de personnes dans l'entreprise. Le fournisseur de services financiers "" a vu ses effectifs chuter de 22 % à 3 500 personnes pendant cette période, principalement en raison de l'attrition, a déclaré Siemiatkowski. L'entreprise compte aujourd'hui environ 200 personnes qui utilisent l'IA pour leur travail principal.Siemiatkowski a déclaré que, bien que la masse salariale totale diminue, il a réussi à convaincre les employés d'adhérer à ce changement en leur promettant qu'ils recevraient une partie des gains de productivité réalisés grâce à l'IA sur leur chèque de paie. "", a-t-il déclaré. "Klarna a déclaré plus tôt cette année que son assistant IA, qui est alimenté par OpenAI, fait le travail de 700 agents de service à la clientèle à temps plein. Lors de ses derniers résultats, l'entreprise a utilisé une version de Siemiatkowski générée par l'IA pour présenter les résultats, ce que le PDG a déclaré avoir fait pour prouver que l'IA pourrait à terme remplacer tous les emplois.Les investisseurs suivent de près les résultats de Klarna, qui a soumis confidentiellement un projet de déclaration d'enregistrement à la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vue d'une introduction en bourse en novembre 2024. La société a réduit ses coûts et a presque atteint le seuil de rentabilité au cours des neuf premiers mois de l'année.Ces dernières semaines, les analystes ont estimé que l'entreprise valait environ 14,6 milliards de dollars. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux 6,7 milliards de dollars obtenus lors de sa dernière levée de fonds en 2022, mais on est encore loin des 45,6 milliards de dollars obtenus en 2021, au plus fort du boom de la fintech.Klarna, qui compte 85 millions de clients dans le monde, s'est rapidement développée aux États-Unis et aimerait devenir une banque dans ce pays, comme elle le fait en Europe, a déclaré Siemiatkowski. Il a déclaré que l'entreprise accepterait l'offre du nouveau président Donald Trump d'investir un milliard de dollars en Amérique en échange d'un processus d'autorisation accéléré.", a-t-il déclaré. "Si le PDG de Klarna affirme avoir convaincu ces employés de l'impact de l'IA, ce n'est pas le cas de tous. Dans ce sens, Jim Kavanaugh, PDG de World Wide Technology, a notamment exprimé une opinion tranchée sur le sujet : les dirigeants d’entreprise ne doivent pas "baratiner" leurs employés sur l’impact de l’IA sur les emplois. Kavanaugh a souligné que les employés sont "" pour croire que l’IA n’affectera pas leur environnement de travail.Il a insisté sur le fait que les leaders doivent être aussi transparents et honnêtes que possible concernant les changements à venir. "", a-t-il déclaré. Puis il a nuancé, en ajoutant : "".Pensez-vous que la situation de Klarna est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur l'impact de l'IA sur les emplois ?